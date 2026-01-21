CD Projekt RED видео в TikTok, похоже, намекает на DLC для The Witcher 3

В то время как слухи о третьем DLC для The Witcher 3 множатся благодаря различным сообщениям польских инсайдеров и аналитиков, очень близких к новостям о своих соотечественниках, работающих в CD Projekt RED, студия, создавшая трилогию видеоигр о ведьмаке Геральте, недавно, похоже, намекнула, что действительно разрабатываются новые повороты сюжета для игры, которая, безусловно, стала хитом 2015 года.

В ожидании официального подтверждения относительно долгожданного нового DLC, которое, возможно, разрабатывает Fool's Theory для The Witcher 3 (которые также работают над ремейком первой игры), CD Projekt RED недавно опубликовала на своей странице в TikTok видео, которое озадачило фанатов. Видео посвящено эволюции Гвинта, популярной карточной игры, представленной в третьей части, которая претерпела значительные изменения параллельно, включая отдельную игру, физическую версию и Thronebreaker.

Видео сопровождается довольно интригующим описанием: «Как всё началось и как всё... закончилось?», предполагая, что студия, возможно, ещё не полностью закончила работу над The ​​Witcher 3. Этот потенциальный тизер, безусловно, подстегнул дальнейшие предположения о предстоящем анонсе нового контента. Остаётся только ждать и надеяться, что анонс дополнения действительно случится.