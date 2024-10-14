CD Projekt RED выпустит комиксы по "Ведьмаку" для самых маленьких

CD Projekt RED анонсировала выпуск нового сборника комиксов по вселенной «Ведьмака» под названием The Little Witcher («Маленькая ведьмачка»). Комиксы предназначены для детей, их родителей, а также для всех поклонников франшизы.

Истории будут рассказывать о том, как Геральт обучает Цири навыкам охотника на монстров. В комиксах также появятся Йеннифэр и наставник ведьмаков Весемир. Авторы обещают, что сборник будет полон беззаботных и веселых моментов с персонажами популярной вселенной.

Сборник поступит в продажу 31 мая 2025 года.