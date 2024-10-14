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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 29 374 оценки

CD Projekt RED выпустит комиксы по "Ведьмаку" для самых маленьких

butcher69
Новости

CD Projekt RED анонсировала выпуск нового сборника комиксов по вселенной «Ведьмака» под названием The Little Witcher («Маленькая ведьмачка»). Комиксы предназначены для детей, их родителей, а также для всех поклонников франшизы.

Истории будут рассказывать о том, как Геральт обучает Цири навыкам охотника на монстров. В комиксах также появятся Йеннифэр и наставник ведьмаков Весемир. Авторы обещают, что сборник будет полон беззаботных и веселых моментов с персонажами популярной вселенной.

Сборник поступит в продажу 31 мая 2025 года.

4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
BluntZebulon

Странное впечатление.
С одной стороны так можно познакомить детей со своими любимыми франшизами.
С другой стороны подобные адаптации мрачных историй для детской аудитории - такое себе. Может ещё детский комикс по Ужасающему сделать?

0
North235

Вспомните момент, в третьем Ведьмаке, где Геральт, Эскель и Ламберт собираются в своей твердыне, напиваются и в конце концов переодеваются в женское чтобы с кем-то там связаться через магическое зеркало или что-то типа того? Вот мне кажется сборник будет посвящен подобным забавным мини-историям, а не пересказу всего мрачного сюжета. Если вспомнить, таких маленьких историй даже в самой игре была прилично так, да еще и с некоторой моралью. Почему бы и не сделать их в формате комиксов? )

0
BluntZebulon North235

А потом детишки начнут гуглить, и найдут что-то типа такого. Это ж травма для неокрепшей психики!

2
North235 BluntZebulon

Хех, ну это да, конечно...))

0
Pycckuu_XAKEP

когда я тоже был "самым маленьким", у меня такой дичи не было

-1
MadPumpkin2

Хе-хе

-2
Leksanuch
0