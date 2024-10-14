CD Projekt RED выпустит комиксы по "Ведьмаку" для самых маленьких

CD Projekt RED анонсировала выпуск нового сборника комиксов по вселенной «Ведьмака» под названием The Little Witcher («Маленькая ведьмачка»). Комиксы предназначены для детей, их родителей, а также для всех поклонников франшизы.
Истории будут рассказывать о том, как Геральт обучает Цири навыкам охотника на монстров. В комиксах также появятся Йеннифэр и наставник ведьмаков Весемир. Авторы обещают, что сборник будет полон беззаботных и веселых моментов с персонажами популярной вселенной.
Сборник поступит в продажу 31 мая 2025 года.
Странное впечатление.
С одной стороны так можно познакомить детей со своими любимыми франшизами.
С другой стороны подобные адаптации мрачных историй для детской аудитории - такое себе. Может ещё детский комикс по Ужасающему сделать?
Вспомните момент, в третьем Ведьмаке, где Геральт, Эскель и Ламберт собираются в своей твердыне, напиваются и в конце концов переодеваются в женское чтобы с кем-то там связаться через магическое зеркало или что-то типа того? Вот мне кажется сборник будет посвящен подобным забавным мини-историям, а не пересказу всего мрачного сюжета. Если вспомнить, таких маленьких историй даже в самой игре была прилично так, да еще и с некоторой моралью. Почему бы и не сделать их в формате комиксов? )
А потом детишки начнут гуглить, и найдут что-то типа такого. Это ж травма для неокрепшей психики!
Хех, ну это да, конечно...))
когда я тоже был "самым маленьким", у меня такой дичи не было
Хе-хе