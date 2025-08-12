CD Projekt RED выпустит подарочное юбилейное издание "Гвинта" к 10-летию The Witcher 3

CD Projekt RED представила подарочное юбилейное издание настольного «Гвинта», приуроченное к десятилетию The Witcher 3: Wild Hunt.

В набор входит эффектная подарочная коробка, четыре гравированных деревянных поля, 436 карт фракций, 50 фольгированных карт серии «Легендарные баллады "Гвинта"», металлические монеты, акриловые камни, гравированные деревянные жетоны, тканевый мешочек, дополнительные карты и две книги правил. Такой комплект обойдётся в €218,95.

Предзаказ уже открыт на сайтах настольных игр и продлится до 30 сентября. Для бронирования потребуется внести предоплату в размере 15% от стоимости.

The Witcher 3: Wild Hunt вышла 18 мая 2015 года и быстро стала культовой. В 2025 году CD Projekt RED отметила юбилей масштабными ивентами, включая выпуск новых постеров на русском языке. Теперь у поклонников есть возможность не только вспомнить любимую игру, но и устроить эпичные карточные баталии в реальной жизни.