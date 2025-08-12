ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 33 696 оценок

CD Projekt RED выпустит подарочное юбилейное издание "Гвинта" к 10-летию The Witcher 3

butcher69 butcher69

CD Projekt RED представила подарочное юбилейное издание настольного «Гвинта», приуроченное к десятилетию The Witcher 3: Wild Hunt.

+ ещё 1 картинка

В набор входит эффектная подарочная коробка, четыре гравированных деревянных поля, 436 карт фракций, 50 фольгированных карт серии «Легендарные баллады "Гвинта"», металлические монеты, акриловые камни, гравированные деревянные жетоны, тканевый мешочек, дополнительные карты и две книги правил. Такой комплект обойдётся в €218,95.

Предзаказ уже открыт на сайтах настольных игр и продлится до 30 сентября. Для бронирования потребуется внести предоплату в размере 15% от стоимости.

The Witcher 3: Wild Hunt вышла 18 мая 2015 года и быстро стала культовой. В 2025 году CD Projekt RED отметила юбилей масштабными ивентами, включая выпуск новых постеров на русском языке. Теперь у поклонников есть возможность не только вспомнить любимую игру, но и устроить эпичные карточные баталии в реальной жизни.

Комментарии: 5
Юрий Пенкин

Кто пропускал гвинт при прохожении Ведьмак 3 вы сделали большую ошибку, весь смысл прохождения игры как раз в том чтобы играть со всеми встречными, выигрывать у них хорошие карты и покупать их так же у торговцев и потом разнести всех на турнире в пасифлоре, за это даже ачивка есть.

2
Rey4rtRO

Не, ну это база.

1
нитгитлистер

чет дешево для такой оттелки. хотя есл ипроизводилось в китае то норм

1
Nereteresis

Ей цена баксов 80.

SoRaS3

Норм. )