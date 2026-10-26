CD Projekt Red запустила конкурс скриншотов The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered с главным призом в виде RTX 5090

CD Projekt Red объявила о старте официального конкурса скриншотов, приуроченного к выходу обновленной версии The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered. Игрокам предлагается запечатлеть яркие моменты игры и продемонстрировать своё мастерство в фоторежиме, который стал доступен в ремастере.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого нужно сделать снимок в игре, соответствующий одной из трёх заявленных категорий: «Персонажи», «Ностальгия» или «Красота The Witcher 3». Работы принимаются на официальном Discord-сервере игры, а также на специальной странице форумов CD Projekt Red.

Главным призом для победителя станет мощная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition, предоставленная партнёрами из NVIDIAGeForce. Разработчики с юмором отметили, что ведьмаки не берутся за заказы бесплатно, поэтому награда за победу более чем серьёзная.

Конкурс приурочен к релизу ремастера, который заметно улучшил графику и анимации игры, а также стал мостом к грядущему сюжетному дополнению Songs of the Past.