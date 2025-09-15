CD Projekt в честь 10-летия The Witcher 3: Wild Hunt выпустит юбилейное издание игры

В мае этого года The Witcher 3: Wild Hunt отметила десятую годовщину со дня выхода. По этому случаю разработчики раскрыли различные интересные закулисные подробности, а также подготовили юбилейные концерты и специальные видеоматериалы. Но оказалось, что CD Projekt Red еще не завершила празднование и только что преподнесла очередной сюрприз.

Варшавская студия в сотрудничестве с компанией Cenega подготовила новое коробковое издание The Witcher 3: Wild Hunt. На консолях PS5 и XSX/S издание получило название «Полная версия», а на ПК — «Игра года». В комплекте с игрой идет эксклюзивный юбилейный стилбук и магнитная карта с линзовым эффектом (с эффектом 3D-глубины). Релиз юбилейного издания намечен на 10 октября.

Но это еще не все, поскольку CD Projekt Red сообщила, что в продажу также поступит серия гаджетов, подготовленных специально к годовщине игры. На данный момент еще неизвестно, что это будут за гаджеты, но более подробная информация будет раскрыта в ближайшее время в следующем сообщении.

Несмотря на годы, прошедшие с момента выхода, The Witcher 3: Wild Hunt по-прежнему приносит CDPR немалую прибыль. Так, в мае стало известно, что за все время игра вместе с дополнениями разошлась тиражом в 60 млн копий, принеся компании $2,4 млрд. Сумеет ли компания повторить успех с грядущим The Witcher 4, покажет время.