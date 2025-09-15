CD Projekt в честь 10-летия The Witcher 3: Wild Hunt выпустит юбилейное издание игры

В мае этого года The Witcher 3: Wild Hunt отметила десятую годовщину со дня выхода. По этому случаю разработчики раскрыли различные интересные закулисные подробности, а также подготовили юбилейные концерты и специальные видеоматериалы. Но оказалось, что CD Projekt Red еще не завершила празднование и только что преподнесла очередной сюрприз.
Варшавская студия в сотрудничестве с компанией Cenega подготовила новое коробковое издание The Witcher 3: Wild Hunt. На консолях PS5 и XSX/S издание получило название «Полная версия», а на ПК — «Игра года». В комплекте с игрой идет эксклюзивный юбилейный стилбук и магнитная карта с линзовым эффектом (с эффектом 3D-глубины). Релиз юбилейного издания намечен на 10 октября.
Но это еще не все, поскольку CD Projekt Red сообщила, что в продажу также поступит серия гаджетов, подготовленных специально к годовщине игры. На данный момент еще неизвестно, что это будут за гаджеты, но более подробная информация будет раскрыта в ближайшее время в следующем сообщении.
Несмотря на годы, прошедшие с момента выхода, The Witcher 3: Wild Hunt по-прежнему приносит CDPR немалую прибыль. Так, в мае стало известно, что за все время игра вместе с дополнениями разошлась тиражом в 60 млн копий, принеся компании $2,4 млрд. Сумеет ли компания повторить успех с грядущим The Witcher 4, покажет время.
Все эти бесконечные коллекционки ко всяким юбилеям и т.д, буквально выглядят как огромная куча г*вна, абсолютно не нужная здравомыслящему человеку.
А тебе, по всей видимости, нравится ковыряться в гoвне. Или ты не хочешь, но тебя прям заставляют, носом тычут.
Лучшим подарком на 10-летие игры, стала бы полноценная демонстрация ремейка первой части. Очень интересно посмотреть, что из себя вообще это будет представлять)
Они говорили , что разработчики ремейка первой теперь Участвуют в разработке четвертой
Поэтому там все очень не скоро выйдет
Не увлекайтесь юбилеями, Цирилла ждёт когда выйдет игра с ней в качестве ГГ.
жду ведьмак 4 очень жду хочу играть за цири
Хоти
Скайрим эдишен?
Учатся у лучших, - слыш, у нас юбилей, "купи Скайрим", а у нас тоже - "купи Ведьмак 3"..
И чем игра года отличается от золотого издания прошлого года?
Логотипом "Ведьмак 10" видимо :)
что в продажу также поступит серия гаджетов
Арбалет?!
И где Свич 2 версия?!
Теперь пойдут клепать Ведьмаков:D
Похоже у "проджектов" прописано в контракте, что при приеме на работу их кусает пан Анджей.