CD Projekt выпустит реальную копию карточной игры "Гвинт" из "Ведьмака 3"

Компания CD Projekt RED выпустит новую настольную игру по франшизе «Ведьмак» — реальную копию «Гвинта» из «Ведьмак 3: Дикая Охота». Издатель Hachette Boardgames приготовит несколько вариантов — с обычными и турнирными правилами.

В комплект настольного «Гвинта» войдут 400 карт. Релиз игры запланирован на третий квартал 2025 года в США и Великобритании. В зависимости от региона настолка будет стоить $40 (около 4,1 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) и £44 (5,7 тыс. рублей). Про планы на издание в других странах разработчики не сообщали.

Роб Траунс, менеджер по маркетингу Hachette Boardgames’’Гвинт’’ — крупнейшая ‘’игра в игре’’ в истории медиа. После 10 лет ожидания мы вместе с No Loading Games рады выпустить настольную версию любимой игры. Будь то сувенир для поклонников приключений Геральта или игра для любителей соревновательных карточных развлечений, ‘’Гвинт’’ станет одной из самых популярных игр 2025 года.

Изначально «Гвинт» был одной из активностей в третьем «Ведьмаке». Она настолько полюбилась геймерам, что в 2018 году CDPR выпустила отдельную версию. «ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра» тоже понравилась поклонникам оригинала: в Steam 86% из более 25,9 тыс. отзывов — положительные.