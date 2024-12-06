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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 30 159 оценок

CD Projekt выпустит реальную копию карточной игры "Гвинт" из "Ведьмака 3"

Simple Jack
Новости

Компания CD Projekt RED выпустит новую настольную игру по франшизе «Ведьмак» — реальную копию «Гвинта» из «Ведьмак 3: Дикая Охота». Издатель Hachette Boardgames приготовит несколько вариантов — с обычными и турнирными правилами.

В комплект настольного «Гвинта» войдут 400 карт. Релиз игры запланирован на третий квартал 2025 года в США и Великобритании. В зависимости от региона настолка будет стоить $40 (около 4,1 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) и £44 (5,7 тыс. рублей). Про планы на издание в других странах разработчики не сообщали.

Роб Траунс, менеджер по маркетингу Hachette Boardgames’’Гвинт’’ — крупнейшая ‘’игра в игре’’ в истории медиа. После 10 лет ожидания мы вместе с No Loading Games рады выпустить настольную версию любимой игры. Будь то сувенир для поклонников приключений Геральта или игра для любителей соревновательных карточных развлечений, ‘’Гвинт’’ станет одной из самых популярных игр 2025 года.

Изначально «Гвинт» был одной из активностей в третьем «Ведьмаке». Она настолько полюбилась геймерам, что в 2018 году CDPR выпустила отдельную версию. «ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра» тоже понравилась поклонникам оригинала: в Steam 86% из более 25,9 тыс. отзывов — положительные.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Патриарх МакОзборн

Эммм... Простите, конечно, а это что тогда?

4
Zloy Kladovchik

В Польше просто нет вайлберис. На вайлберис все есть давно)))

1
Dead_s_benzopiloy

а где можно приобрести, можно ссылку?

0
Grimnebulin

В своё время длс "Кровь и вино" продавали с двумя колодами в комплекте

1
Патриарх МакОзборн Dead_s_benzopiloy

Да на том же Озоне вбиваешь "Гвинт настольная игра" и выбираешь)

0
SoRaS3

Норм.

А кто помнит отличия турнирной от обычной игры?

1
Kolyambus

Единственное за что я так и не взялся в этой игре.

1
Kartman9

Руки прочь от гвинта!

1
Dmitriy_1981

Надеюсь, хоть из этого варианта уберут имбалансные золотые карты? И как, например, погоду нужно будет применять - сидеть и считать с калькулятором, на сколько у кого очков меньше стало? Вообще, игра сама по себе туповата, и трудно представить, что в нее в жизни можно играть.

0
Player is Ready

ну и на кой черт я уже купил на ярмарке мастеров фул набор с доской, кейсами и ламинированными артами?!?!?!

-2