CD Projekt "взломали время и пространство", чтобы подписать Чарльза Дэнса на роль императора Эмгыра в The Witcher 3

В свежем интервью журналу PC Gamer представители CD Projekt Red рассказали неожиданные подробности о том, как британский актёр Чарльз Дэнс получил роль императора Нильфгаарда Эмгыра вар Эмрейса в The Witcher 3: Wild Hunt. Оказывается, решение пригласить звезду «Игры престолов» было принято буквально в последние часы перед крупным анонсом студии.

По словам Бориса Пугач-Муращкевича, директора по английской адаптации, команда столкнулась с необычной ситуацией: на сайте уже шёл обратный отсчёт до важного объявления, но само объявление в последний момент решили отменить. Чтобы не оставить фанатов без новости, маркетинговый отдел предложил отчаянный вариант — привлечь актёра мирового уровня. Так, всего за 48 часов до окончания таймера студия связалась с агентами, провела переговоры и утвердила Чарльза Дэнса в роли властного Эмгыра.

Лид-сценарист Марчин Блаха назвал это «мечтой, ставшей реальностью»: образ Дэнса идеально совпал с образом императора — хладнокровного, расчетливого и внушающего уважение. Когда анонс прозвучал 14 августа 2013 года, зрители «Игры престолов» ещё не знали о гибели Тайвина Ланнистера, и появление актёра в новой игре произвело мощный эффект.

Так, из спешного решения, продиктованного обратным отсчётом, родился один из самых запоминающихся образов The Witcher 3. Как шутливо заметил Пугач-Муращкевич, «мы просто взломали время и пространство, чтобы всё выглядело, будто так и было задумано».