CDPR надеялась продать 6 миллионов копий The Witcher 3: Wild Hunt - реальность превзошла ожидания в 10 раз

У соруководителя CD Projekt RED Михала Новаковски состоялось интервью с изданием PC Gamer, в котором он вспомнил времена разработки The Witcher 3: Wild Hunt.

По словам разработчика, The Witcher 3: Wild Hunt получилась очень дорогой игрой для CDPR, но в студии рассчитывали, что игра сможет хорошо продастся. Правда не ожидали, что настолько хорошо: по самым оптимистичным прогнозам, в качестве супер амбициозной цели, CDPR рассчитывали продать около 6 миллионов копий игры за всё время.

В студии считали, что продажам игры могут помешать другие крупные релизы, которые выходили в тот год - к примеру Batman: Arkham Knight от студии Rocksteady, которая выходила всего через месяц после The Witcher 3: Wild Hunt.

Однако достичь продаж в 6 миллионов копий игре удалось всего за 3 месяца, а на данный момент студии удалось продать почти в 10 раз больше копий, что стало невероятным успехом для студии - ещё в 2023 году CDPR сообщила о том, что продажи игры превысили 50 миллионов копий.

Удастся ли CD Projekt RED повторить свой успех с релизом The Witcher 4 - покажет время.