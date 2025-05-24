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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 32 679 оценок

CDPR надеялась продать 6 миллионов копий The Witcher 3: Wild Hunt - реальность превзошла ожидания в 10 раз

AceTheKing AceTheKing

У соруководителя CD Projekt RED Михала Новаковски состоялось интервью с изданием PC Gamer, в котором он вспомнил времена разработки The Witcher 3: Wild Hunt.

По словам разработчика, The Witcher 3: Wild Hunt получилась очень дорогой игрой для CDPR, но в студии рассчитывали, что игра сможет хорошо продастся. Правда не ожидали, что настолько хорошо: по самым оптимистичным прогнозам, в качестве супер амбициозной цели, CDPR рассчитывали продать около 6 миллионов копий игры за всё время.

В студии считали, что продажам игры могут помешать другие крупные релизы, которые выходили в тот год - к примеру Batman: Arkham Knight от студии Rocksteady, которая выходила всего через месяц после The Witcher 3: Wild Hunt.

Однако достичь продаж в 6 миллионов копий игре удалось всего за 3 месяца, а на данный момент студии удалось продать почти в 10 раз больше копий, что стало невероятным успехом для студии - ещё в 2023 году CDPR сообщила о том, что продажи игры превысили 50 миллионов копий.

Удастся ли CD Projekt RED повторить свой успех с релизом The Witcher 4 - покажет время.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Denis Kyokushin

В 2015м ещё Фолл4 вышел.У этой серии игры тоже аудитория не маленькая

Scerkrou7

Фолыч вышел позже. Ведьмак осенью, фолыч весной. Так что, не особо они конкуренты в плане продаж были

Mr16Human

50 миллионов баранов сожрали средневековый кал на мечах. Божественно! 🤭