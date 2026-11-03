CDPR объяснила, для чего в ремастер The Witcher 3 добавили опции доступности, позволяющие сделать прохождение комфортнее

CD Projekt RED объяснила, для чего в The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered добавили «Балладу барда» (Bard’s Ballad) — набор настроек доступности, позволяющий сделать прохождение комфортнее.

Как рассказала директор по игровому опыту и безопасности игроков Каролина Невенгловска, режим позволяет отключить отдельные RPG-механики, которые могут отвлекать от сюжета или превращаться в рутину. Например, игроки смогут убрать износ оружия, ограничение веса инвентаря, а также отметки трав и трупов на мини-карте.

Все параметры можно настроить отдельно или активировать готовым пресетом. Он отключён по умолчанию, но доступен во вкладке специальных возможностей и при начале новой игры на сложности «Только сюжет».

По словам Невенгловски, режим рассчитан в том числе на людей с СДВГ, трудностями с концентрацией внимания и когнитивной усталостью. Впрочем, он пригодится и тем, кто после тяжёлого дня просто хочет расслабиться и сосредоточиться на истории, не отвлекаясь на управление снаряжением и сбор ресурсов.

Разработчица также отметила, что современный человек сталкивается с постоянным потоком уведомлений, рекламы и другой информации, поэтому возможность снизить нагрузку на внимание становится особенно актуальной.

Название «Баллада барда» отсылает к образу уставшего путника, который останавливается послушать историю и забывает о повседневных заботах. Именно такое ощущение разработчики хотят подарить игрокам — возможность отдохнуть и погрузиться в мир «Ведьмака» без лишних отвлечений.