CD Projekt RED опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2026 года. Выручка компании составила 208 млн злотых ($51,1 млн), а чистая консолидированная прибыль — 109 млн злотых ($26,8 млн). За первые девять месяцев года показатели достигли 643 млн ($158,1 млн) и 358 млн злотых ($88 млн) соответственно.

В компании отметили, что главными источниками дохода остаются продажи Cyberpunk 2077 вместе с дополнением Phantom Liberty, а также The Witcher 3: Wild Hunt, недавно получившая обновлённое издание Remastered.

Успехи последних месяцев также связаны с развитием франшиз за пределами видеоигр. Выход второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» в октябре сопровождался обновлением Cyberpunk 2077 с контентом по мотивам сериала. В результате пиковый онлайн игры в Steam превысил 187 тысяч человек — это лучший показатель со времён выхода Phantom Liberty.

Ремастированное издание The Witcher 3, в свою очередь, привлекло как ветеранов серии, так и новых игроков. В первые выходные после релиза пиковый онлайн в Steam достиг 138 тысяч человек — исторического рекорда игры.

В CD Projekt RED считают, что подобные проекты помогают поддерживать интерес к франшизам перед выходом будущих игр. В частности, Songs of the Past ожидается в 2027 году, а The Witcher 4 — в 2028-м.

За первые девять месяцев 2026 года компания потратила более 177 млн злотых ($43,5 млн) на разработку новых проектов. При этом денежные резервы выросли на 31 млн злотых и превысили 1,3 млрд злотых ($319 млн).

На фоне сильных финансовых результатов совет директоров CD Projekt RED также принял условное решение о выплате промежуточных дивидендов за 2026 год. Общая сумма составит почти 120 млн злотых ($29,5 млн), или 1,20 злотого на акцию. Выплата состоится после получения аудиторского заключения по финансовой отчётности за первое полугодие и одобрения наблюдательным советом компании.