CDPR ответила на слухи о возможном теневом релизе нового DLC для The Witcher 3

Окажется ли долгожданное дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt «теневым релизом» или же будет проведена более традиционная маркетинговая кампания? Этот вопрос был задан CD Projekt RED во время встречи с акционерами, и со-генеральный директор Михал Новаковски дал довольно чёткий ответ.
Я бы хотел сказать, что всё возможно, но наш опыт и предпочтения, учитывая тип игр, которые мы создаём, склоняются к долгосрочным маркетинговым кампаниям. Мы считаем, что они работают немного лучше, чем, скажем, внезапный запуск во время конференции или мероприятия. Поэтому я склоняюсь к этому.
Тем не менее, официального объявления о дополнении пока не было. На самом деле, о предстоящем новом контенте говорил финансовый директор Пётр Нилюбович.
Мы по-прежнему считаем, что благодаря стабильным продажам нашего каталога в этом году и новому контенту, который мы планируем выпустить, у нас есть хорошие шансы достичь наших целей.
Слова Нилюбовича относятся к целевым показателям выручки CD Projekt RED, согласно которым польская студия в настоящее время достигла 74% от запланированного уровня, и для достижения этой цели необходимо более 100 миллионов фунтов стерлингов. Это выгодно отличается от таких проектов, как The Witcher 4, стоимость которого может составить 800 миллионов долларов.
Высосанный из пальца пост как будто...
Все будет зависить от готовности 4 части к нужной дате. DLC будет либо поддержкой ее. Либо отвлекалочкой из-за каких то проблем с ней.