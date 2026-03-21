CDPR ответила на слухи о возможном теневом релизе нового DLC для The Witcher 3

Окажется ли долгожданное дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt «теневым релизом» или же будет проведена более традиционная маркетинговая кампания? Этот вопрос был задан CD Projekt RED во время встречи с акционерами, и со-генеральный директор Михал Новаковски дал довольно чёткий ответ.

Я бы хотел сказать, что всё возможно, но наш опыт и предпочтения, учитывая тип игр, которые мы создаём, склоняются к долгосрочным маркетинговым кампаниям. Мы считаем, что они работают немного лучше, чем, скажем, внезапный запуск во время конференции или мероприятия. Поэтому я склоняюсь к этому.

Тем не менее, официального объявления о дополнении пока не было. На самом деле, о предстоящем новом контенте говорил финансовый директор Пётр Нилюбович.

Мы по-прежнему считаем, что благодаря стабильным продажам нашего каталога в этом году и новому контенту, который мы планируем выпустить, у нас есть хорошие шансы достичь наших целей.

Слова Нилюбовича относятся к целевым показателям выручки CD Projekt RED, согласно которым польская студия в настоящее время достигла 74% от запланированного уровня, и для достижения этой цели необходимо более 100 миллионов фунтов стерлингов. Это выгодно отличается от таких проектов, как The Witcher 4, стоимость которого может составить 800 миллионов долларов.