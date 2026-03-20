CDPR подогрела слухи о новом DLC для The Witcher 3 словами о скором релизе неанонсированного проекта

Все внимание приковано к новым играм CD Projekt RED. Студия сообщила, что Hadar находится на стадии концепции, а работа над The ​​Witcher 4 идет полным ходом, но как насчёт третьего сюжетного дополнения для The Witcher 3?

Читая стратегию компании, можно заметить, что CD Projekt RED упоминает неанонсированный проект, который они уже планируют выпустить. Это не какой-то тривиальный проект, выпущенный сторонней командой (как, например, недавняя Reigns: The Witcher), а игра, предназначенная для продвижения CD Projekt.

Конечно, точный проект не был указан, но это ещё одно подтверждение того, что история Цири действительно разрабатывается до выхода The Witcher 4, а анонс дополнения ожидается в ближайшее время.

В ближайшие кварталы ключевыми задачами студии станут продолжение разработки текущих проектов и запланированный релиз одного из ещё не анонсированных игровых проектов. Параллельно студия продолжит расширять свои команды разработчиков, адаптируя их структуру и размер к растущим потребностям, возникающим в результате реализации многопроектной стратегии.