CDPR показала множество новых скриншотов ремастера The Witcher 3 для каждой из платформ

Студия CD Projekt RED опубликовала большую подборку скриншотов грядущего ремастера The Witcher 3: Wild Hunt, подготовив отдельные наборы кадров для каждой целевой платформы.

Разработчики полностью обновили графическую составляющую: добавили трассировку пути, новое освещение, улучшенные анимации и спецэффекты. Но изменения коснулись не только картинки - переработаны верховая езда и управление Геральтом, повышена отзывчивость в боях, полностью изменено древо навыков и обновлены интерфейсы.

PC:

PS5:

Xbox Series X:

Nintendo Switch 2:

Релиз ремастера состоится уже 29 сентября.