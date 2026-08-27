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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 797 оценок

CDPR показала множество новых скриншотов ремастера The Witcher 3 для каждой из платформ

AceTheKing AceTheKing

Студия CD Projekt RED опубликовала большую подборку скриншотов грядущего ремастера The Witcher 3: Wild Hunt, подготовив отдельные наборы кадров для каждой целевой платформы.

Красивые и эффектные скриншоты дополнения "Баллады прошлого" для The Witcher 3

Разработчики полностью обновили графическую составляющую: добавили трассировку пути, новое освещение, улучшенные анимации и спецэффекты. Но изменения коснулись не только картинки - переработаны верховая езда и управление Геральтом, повышена отзывчивость в боях, полностью изменено древо навыков и обновлены интерфейсы.

PC:

+ ещё 9 картинок

PS5:

+ ещё 5 картинок

Xbox Series X:

+ ещё 5 картинок

Nintendo Switch 2:

+ ещё 5 картинок

Релиз ремастера состоится уже 29 сентября.

Скриншоты 91
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Комментарии:  81
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