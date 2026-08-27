CDPR показала множество новых скриншотов ремастера The Witcher 3 для каждой из платформ

Студия CD Projekt RED опубликовала большую подборку скриншотов грядущего ремастера The Witcher 3: Wild Hunt, подготовив отдельные наборы кадров для каждой целевой платформы.
Разработчики полностью обновили графическую составляющую: добавили трассировку пути, новое освещение, улучшенные анимации и спецэффекты. Но изменения коснулись не только картинки - переработаны верховая езда и управление Геральтом, повышена отзывчивость в боях, полностью изменено древо навыков и обновлены интерфейсы.
PC:
PS5:
Xbox Series X:
Nintendo Switch 2:
Релиз ремастера состоится уже 29 сентября.