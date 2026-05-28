CDPR пришлось раньше времени анонсировать 3-е дополнение для The Witcher 3 из-за ошибки в RED Launcher

Вскоре после официального анонса третьего дополнения для The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past – CD Projekt RED сообщила, что изначально планировала анонсировать дополнение во время стрима, посвящённого 10-летию Blood and Wine, 28 мая. Однако обнаруженное в RED Launcher открытие заставило студию решить анонсировать дополнение раньше.
Изначально мы планировали сделать этот большой анонс во время наших стримов RED завтра. Но, скажем так, мы обнаружили нечто неожиданное в RED Launcher.
Хотя компания не стала вдаваться в подробности о том, что именно она обнаружила в RED Launcher, легко предположить, что это могла быть случайная утечка информации о дополнении, которая раскрыла её игрокам задолго до официального анонса.
Релиз The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past запланирован на 2027 год для ПК, PS5 и Xbox Series X/S. CD Projekt RED пока не раскрыла много подробностей, за исключением того, что в игре снова появится главный герой серии, Геральт из Ривии, отправляющийся в «новое приключение». Другие аспекты, такие как место действия, пока не подтверждены.
Я этот коммент оставил уже под прошлой новостью о анонсе. А на трансляции РЕДы сказали, что ничего нового не покажут а просто будут сидеть и настальгировать. Там 3 фемки и пацан за столом сидят.
а CDPR не пояснили зачем Мастеру Герванту третий меч?
надеюсь на новый регион
В книгах ведьмак снимал с седла серебрянный меч в особых случаях для редких противников, обычно же обходился одним стальным мечом. В играх сначала оба меча повесили за спину, затем ко времени третьей игры сбор десятков реликтовых клинков стал отдельной геймплейной задачей. В одном проблема - в игре нет такого количества боссов, против которых нужно было настолько много мечей, их в итоге некуда девать, они просто в сундуке лежат.
Но все-таки геймдизайнерам кажется, что двух мечей за спиной мало, нужно еще третий добавить...