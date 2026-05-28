CDPR пришлось раньше времени анонсировать 3-е дополнение для The Witcher 3 из-за ошибки в RED Launcher

Вскоре после официального анонса третьего дополнения для The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past – CD Projekt RED сообщила, что изначально планировала анонсировать дополнение во время стрима, посвящённого 10-летию Blood and Wine, 28 мая. Однако обнаруженное в RED Launcher открытие заставило студию решить анонсировать дополнение раньше.

Изначально мы планировали сделать этот большой анонс во время наших стримов RED завтра. Но, скажем так, мы обнаружили нечто неожиданное в RED Launcher.

Хотя компания не стала вдаваться в подробности о том, что именно она обнаружила в RED Launcher, легко предположить, что это могла быть случайная утечка информации о дополнении, которая раскрыла её игрокам задолго до официального анонса.

Релиз The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past запланирован на 2027 год для ПК, PS5 и Xbox Series X/S. CD Projekt RED пока не раскрыла много подробностей, за исключением того, что в игре снова появится главный герой серии, Геральт из Ривии, отправляющийся в «новое приключение». Другие аспекты, такие как место действия, пока не подтверждены.