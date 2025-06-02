CDPR признались, что вездесущий Гюнтер О'Дим в The Witcher 3 получился случайно, но игрокам это пришлось по душе

Игроки давно заметили, что Гюнтер О’Дим, демонический антагонист из дополнения "Каменные сердца" для The Witcher 3: Wild Hunt, появляется в игре гораздо чаще, чем может показаться: на протяжении игры, он неоднократно встречается среди случайных NPC. Игроки предположили, что разработчики заранее продумали это и решили внедрить его по ходу игры.
Однако в недавнем интервью разработчики признались, что это совпадение оказалось чистой случайностью. Некоторые персонажи в игре действительно имеют внешность, совпадающую с обликом О'Дима. Но это не задумывалось как скрытый намёк или элемент сюжета — просто в процессе разработки разработчикам нужно было распределить ограниченный набор лиц на сотни NPC.
По словам арт-директора CD Projekt RED Павла Миленичука, в игре использовалось всего около 30–40 различных моделей лиц, и для второстепенных персонажей их часто выбирали случайным образом. Один из таких деревенских образов в итоге и достался и тому самому крестьянину, который позже стал демоном:
У нас был запрос на незначимого NPC, и мы просто прикрепили к нему одно из свободных лиц.
Когда началась работа над дополнением, менять внешность О'Дима не стали — она уже казалась достаточно выразительной и подходила образу зловещего персонажа. Разработчики даже не задумывались о том, что в оригинальной игре уже присутствует несколько похожих лиц, пока на это не обратили внимание игроки.
В итоге техническое ограничение только усилило восприятие образа — фанаты были в восторге от кажущейся вездесущности антагониста, а разработчики спустя годы с улыбкой признались, что это была удачная случайность, а не тщательно продуманная деталь.
Не нравится мне этот у*б*н
Ну он действительно бесячий, но чертовски харизматичный) Актеру русской озвучки очевидно респект, с его таинственным голосом!
Так в этом и суть, персонаж идеальный
Они наконец то признались, мы ждали этого много лет
Почему совпадение? Было бы логично, если он действительно наблюдает за Геральтом, он же может перемещаться вне времени и пространства, это ж демон едрючий.
Ну могли бы и не признаваться. Лучше бы это и дальше оставалось одной из интриг и интересных теорий, чем играть в честных и сообщать что все произошло на от*ебись
а мне азербайджанец клялся, что Гюнтер говорит на его языке)) У них что, настолько языки похожи, у грузин и азербайджан?
По некоторым данным, свою прощальную речь о’Дим (в случае, если Геральту удалось разгадать его загадку) произносит на трёх реально существующих языках:
гваделупском диалекте франко-креольского языка: «Ouw se on coq é coq lá sé rwa an lé pil firmié ay» — рус. Ты петух, а на своей навозной куче и петух — король.
грузинском языке: «Shen ggonia momige, ara sts’debi» (შენ გგონია მომიგე, არა სცდები) — рус. Ты думаешь, что победил. Это не так, ты ошибаешься.
осетинском языке: «Man amaran nai. Asauznan fala fashtama azdahznan» (Мӕн амарӕн нӕй. Ацӕудзынӕн, фӕлӕ фӕстӕмӕ аздӕхдзынӕн) — рус. Меня нельзя убить. Я ухожу, но еще вернусь. (Педивикия).