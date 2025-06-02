CDPR признались, что вездесущий Гюнтер О'Дим в The Witcher 3 получился случайно, но игрокам это пришлось по душе

Игроки давно заметили, что Гюнтер О’Дим, демонический антагонист из дополнения "Каменные сердца" для The Witcher 3: Wild Hunt, появляется в игре гораздо чаще, чем может показаться: на протяжении игры, он неоднократно встречается среди случайных NPC. Игроки предположили, что разработчики заранее продумали это и решили внедрить его по ходу игры.

Однако в недавнем интервью разработчики признались, что это совпадение оказалось чистой случайностью. Некоторые персонажи в игре действительно имеют внешность, совпадающую с обликом О'Дима. Но это не задумывалось как скрытый намёк или элемент сюжета — просто в процессе разработки разработчикам нужно было распределить ограниченный набор лиц на сотни NPC.

По словам арт-директора CD Projekt RED Павла Миленичука, в игре использовалось всего около 30–40 различных моделей лиц, и для второстепенных персонажей их часто выбирали случайным образом. Один из таких деревенских образов в итоге и достался и тому самому крестьянину, который позже стал демоном:

У нас был запрос на незначимого NPC, и мы просто прикрепили к нему одно из свободных лиц.

Когда началась работа над дополнением, менять внешность О'Дима не стали — она уже казалась достаточно выразительной и подходила образу зловещего персонажа. Разработчики даже не задумывались о том, что в оригинальной игре уже присутствует несколько похожих лиц, пока на это не обратили внимание игроки.

В итоге техническое ограничение только усилило восприятие образа — фанаты были в восторге от кажущейся вездесущности антагониста, а разработчики спустя годы с улыбкой признались, что это была удачная случайность, а не тщательно продуманная деталь.