CDPR продолжает работу над ремастером The Witcher 3 - студия сообщила каких улучшений стоит ждать

Релиз The Witcher 3 Remastered состоялся на прошлой неделе на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, однако студия CD Projekt Red не прекратила работу над этой новой версией своей популярной ролевой игры. Разработчики уже выпустили два небольших патча для устранения наиболее серьёзных проблем, включая неполадки с освещением. Хотя дата выхода следующего обновления пока не объявлена, сегодня польская студия подтвердила, над чем именно она работает, — и эти новости наверняка порадуют владельцев PlayStation 5.

В новой публикации в социальных сетях CD Projekt Red рассказала о текущей работе над The ​​Witcher 3 Remastered. Список включает:

Дальнейшее повышение производительности, особенно на PS5

Дополнительные визуальные улучшения

Исправления системы My Rewards / Twitch Drops

Добавление украинской локализации для других регионов на PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Исправления озвучки на консолях

Помимо устранения перечисленных проблем в следующем обновлении, студия изучает и другие сообщения от игроков, так что в патч могут войти и дополнительные исправления. Кроме того, ведётся работа над внедрением новых модификаций на всех платформах.

Хотя The Witcher 3 Remastered предлагает значительные визуальные улучшения и изменения в игровом процессе, у этого есть и обратная сторона: новая версия игры работает не так плавно, как ожидалось от обновления для консолей и ПК нового поколения. В то время как игроки на ПК могут использовать моды для оптимизации трассировки путей или просто вернуться к версии игры для консолей нового поколения, у владельцев консолей такой возможности нет; остаётся надеяться, что грядущие обновления решат эти проблемы и позволят игрокам на PlayStation 5 и Xbox Series вернуться к игре и оценить улучшения геймплея, которые представляют собой значительный шаг вперёд по сравнению с предыдущими версиями.