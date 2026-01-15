CDPR раскрыла точные продажи каждой части в трилогии The Witcher

В недавних финансовых отчётах CD Projekt RED упомянула суммарные продажи серии The Witcher, а теперь стали известны точные показатели каждой части трилогии.

Глава CDPR Михал Новаковский сообщил, что продажи The Witcher 2: Assassins of Kings составляют 15 миллионов, а The Witcher - 10 миллионов копий. Общие продажи трилогии составляют 85 миллионов копий.

The Witcher 3: Wild Hunt с результатом в 60 миллионов проданных экземпляров остается самой успешной польской игрой в истории.