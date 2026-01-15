ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 971 оценка

CDPR раскрыла точные продажи каждой части в трилогии The Witcher

AceTheKing AceTheKing

В недавних финансовых отчётах CD Projekt RED упомянула суммарные продажи серии The Witcher, а теперь стали известны точные показатели каждой части трилогии.

Глава CDPR Михал Новаковский сообщил, что продажи The Witcher 2: Assassins of Kings составляют 15 миллионов, а The Witcher - 10 миллионов копий. Общие продажи трилогии составляют 85 миллионов копий.

The Witcher 3: Wild Hunt с результатом в 60 миллионов проданных экземпляров остается самой успешной польской игрой в истории.

Комментарии:  9
Tralay

Лупу им на воротник. Поднять черный флаг, курс на Utorrent!

17
Kentarou

шизик

MNM 777

До Марио , с его почти миллиардом проданных копий еще очень далеко

5
pirlovcin

так марио там миллион частей наверное

5
HellowRainbow

На недоразвитых легко обогащаться

4
MNM 777 HellowRainbow

эти сектанты вообще любой мусор готовы покупать )

2
ZNGRU

Ясно.

2
Kentarou

Великая серия игр! Поляка топ разрабы!