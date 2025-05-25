CDPR размышляет о своей гордыне после успеха The Witcher 3 и о том, как это привело к проблемам c Cyberpunk 2077

Игры серии The Witcher - один из ярчайших примеров гигантских шагов по совершенствованию серии за всю историю видеоигр. Никакого отката назад. Но у этого успеха были и свои последствия.

"Это дало нам уверенность в том, что мы можем создать по-настоящему амбициозную и увлекательную ролевую игру большого масштаба", - говорит Михал Новаковски, совместный генеральный директор и член совета директоров. "И что мы можем превзойти свой вес и потягаться с крупными игроками. Помню, я очень, очень боялся стандартов, которые установит Dragon Age: Inquisition".

Несмотря на то что эти две игры боролись за «RPG года» («Я считаю, что это была фантастическая игра», - говорит Новаковски о конкуренте), The Witcher 3 произвела такой фурор, что изменила ожидания CD Projekt Red.

Это придало нам уверенности. Может быть, во многом даже слишком большую уверенность, если честно, потому что я думаю, что это было началом некоторого магического мышления для компании, которое прекратилось только после Cyberpunk.

Или, как выразился Адам Бадовски, другой совместный гендиректор и член совета директоров CD Projekt Red, "мы превращаемся из аутсайдера в компанию, заметную в индустрии".

Идея магического мышления заставляет вспомнить о "магии BioWare", о том, что проблемная видеоигра неизбежно соберется воедино на финальной стадии разработки, потому что так было в прошлый раз. И хотя эта концепция неоднократно подвергалась разрушению, она сохранилась, потому что так много видеоигр действительно собираются вместе в последний момент. Даже в такую классику, как Thief: The Dark Project было неинтересно играть, пока она не была почти закончена.

"Я помню, как в случае с The Witcher 3 я видел версию игры, которая была собрана, кажется, в феврале 2015 года?" вспоминает Новаковски. "Помню, я подошел к Адаму и сказал: "Как у нас дела? Потому что это выглядит не очень хорошо". А он типа: "Не волнуйся. Мы сделаем последний рывок с заплаткой. Это будет патч нулевого дня". Я помню, как разговаривал с некоторыми из ключевых технических специалистов, и они были уставшими, - измотанными, если честно, - но все ОК. Мы сделаем это. И они сделали. Конечно, потом было много исправлений, но все это было похоже на силу природы. Много хаоса и много усилий в последний момент, без должного планирования".

Тот факт, что The Witcher 3 получилась в результате последнего рывка, не способствовал тому, что студия думала о происходящем.

Всем казалось, я думаю, на несколько мгновений, что всякий раз, когда что-то происходит, у нас в конце появится волшебная фея, которая спустится, посыплет пылью, и все будет хорошо. Я, конечно, преувеличиваю, но доля правды в этом есть. Так что это негативное изменение. Позитивным изменением стала уверенность, которая, как мне кажется, помогла нам укрепить амбиции, которые, как я считаю, по-прежнему являются большой ценностью компании.