CDPR размышляет о своей гордыне после успеха The Witcher 3 и о том, как это привело к проблемам c Cyberpunk 2077

Игры серии The Witcher - один из ярчайших примеров гигантских шагов по совершенствованию серии за всю историю видеоигр. Никакого отката назад. Но у этого успеха были и свои последствия.
"Это дало нам уверенность в том, что мы можем создать по-настоящему амбициозную и увлекательную ролевую игру большого масштаба", - говорит Михал Новаковски, совместный генеральный директор и член совета директоров. "И что мы можем превзойти свой вес и потягаться с крупными игроками. Помню, я очень, очень боялся стандартов, которые установит Dragon Age: Inquisition".
Несмотря на то что эти две игры боролись за «RPG года» («Я считаю, что это была фантастическая игра», - говорит Новаковски о конкуренте), The Witcher 3 произвела такой фурор, что изменила ожидания CD Projekt Red.
Это придало нам уверенности. Может быть, во многом даже слишком большую уверенность, если честно, потому что я думаю, что это было началом некоторого магического мышления для компании, которое прекратилось только после Cyberpunk.
Или, как выразился Адам Бадовски, другой совместный гендиректор и член совета директоров CD Projekt Red, "мы превращаемся из аутсайдера в компанию, заметную в индустрии".
Идея магического мышления заставляет вспомнить о "магии BioWare", о том, что проблемная видеоигра неизбежно соберется воедино на финальной стадии разработки, потому что так было в прошлый раз. И хотя эта концепция неоднократно подвергалась разрушению, она сохранилась, потому что так много видеоигр действительно собираются вместе в последний момент. Даже в такую классику, как Thief: The Dark Project было неинтересно играть, пока она не была почти закончена.
"Я помню, как в случае с The Witcher 3 я видел версию игры, которая была собрана, кажется, в феврале 2015 года?" вспоминает Новаковски. "Помню, я подошел к Адаму и сказал: "Как у нас дела? Потому что это выглядит не очень хорошо". А он типа: "Не волнуйся. Мы сделаем последний рывок с заплаткой. Это будет патч нулевого дня". Я помню, как разговаривал с некоторыми из ключевых технических специалистов, и они были уставшими, - измотанными, если честно, - но все ОК. Мы сделаем это. И они сделали. Конечно, потом было много исправлений, но все это было похоже на силу природы. Много хаоса и много усилий в последний момент, без должного планирования".
Тот факт, что The Witcher 3 получилась в результате последнего рывка, не способствовал тому, что студия думала о происходящем.
Всем казалось, я думаю, на несколько мгновений, что всякий раз, когда что-то происходит, у нас в конце появится волшебная фея, которая спустится, посыплет пылью, и все будет хорошо. Я, конечно, преувеличиваю, но доля правды в этом есть. Так что это негативное изменение. Позитивным изменением стала уверенность, которая, как мне кажется, помогла нам укрепить амбиции, которые, как я считаю, по-прежнему являются большой ценностью компании.
Ведьмак 3 задал стандарты жанра, а инквизиция недомморпг была, с заданиями типа принеси 10 шкур волков, а то тебе инквизитор то заняться больше нечем же.
там такие квесты толька для прокачики инквизи чтоб игрок где то непредсказуемо незастрял без возможности проходить сюжет и чекать экспроить карты
Да только прокачка Инквизиции это кор геймплей игры.
Сам основной квест, с постановкой как в предыдущей части занимает 3-5 часов.
нет. это будет заметно только если пытатся пробежать основной квес. если зачищать карту и выполнять все задания и прокачиватся итп то этих квестов почти нет ну или несколько выпонится случайно автоатом. это не значит что допустим нужно бегать и раз 10 выпонить квест по сбру ресов для палаток солдат инквизиции, жаровен итп.
еще с середы игры ожну купить очки влияния в магазинах и задания с со стола которые на время тоже добавляют эти очки иногда.
просто игру нельзя пройти за 4-9 часов из за этой механики это да
Да сколько уже можно форсить посты про них, гта6 уже превзошли
Мысль, которую они хотят поселить в умы игроков: мы круты и с Ведьмаком 4 у нас все получится. Так что, бегите покупайте.
Вестись на такое не стоит.
Вообще-то старички помнять насколько в плохом качестве вышла третья часть но ее смогли быстро поправить.Плюс не было приставочных портов. С киперпанком не получилось поправить сразу плюс приставочные варианты усугубили проблему. Но там мне кажется вина поляков была минимальна. Все-таки кривое АМД железо дало о себе знать. Если вспомнить даже винда с ним работала по началу не очень хорошо. Я думаю все помнять насколько АМД искривили свою микроархтектуру Zen по сравнению с прошлыми и насколько это вылилось в проблемы. Но красивые цифры производительности удавалось получать пускай и через костыли. Привет windows game bar например из последних костылей.
Я смотрю у них там колпак совсем сорвало, надо было ровняться на стандарты своей предыдущей игры и даже ДЛС Кровь и Вино а не на этот шлак, ну и судя по тому что они в итоге состряпали они скорее ровнялись на го*но конвейер от юбисофт.
Лучше бы вы поразмышляли о своей любви к повестке и о том, как она приведет вас к огромным проблемам! Уже приводит, сначала повесточный Гэндербаг 2077, потом повесточный Лезбак 4! Никак вы бл*ть не научитесь!
Норм разъяснение, ничего не понятно) но и не хотелось)
Бредик не пишем, Cyberpunk на голову выше чем Ведьмак 3, наконец-то игра про реальную суровую жизнь обычного человека, без всяких супергероев как Ведьмак, который никогда не умрет, который всех победит и если что его хлеб лечит 20 минут. Я не знаю как можно в чем то критиковать Cyberpunk 2077, это игра которая перевернула индустрию и представление об открытых мирах, а сюжетным поворотам которого тому же DS ещё расти и расти.
Чем он на голову выше?) Тем что он про "суровую реальную жизнь обычного человека"?)
Действие ведьмака происходят в магическом мире, действие Киберпанка в мире научной фантастики. Это буквально два разных жанра, "фентези" и "киберпанк", если быть точным.
Если вам, по вашим личным предпочтениям больше жанр "Киберпанк" нравится, это не значит что остальные люди "бредик пишут".
Если откинуть разницу миров, в которых происходят действия игр и объективно их оценить, то это будут более-менее равные игры, но киберпанк сильно провалился вначале из-за ужасного тех. состояния.
Что Ведьмак 3, что Киберпанк шикарные игры. Кибер в плане графония. Ведьмак в плане сюжета. Обе игры имеют отличную оптимизацию и интересный геймплей 👍 // Nvidia Power
Боролись, но не друг с другом. Они вышли в разные годы.
Просто надо меньше вбухивать в рекламу)) а больше в полировку игр!!!
але
у челов даже аниматора не было чтоб гг заанимировать, отчего игра не имеет опционального 3го лица, даже не смогли анимации герки использовать
какое там величие, все специ ливнули из студии после в3
Помню, я очень, очень боялся стандартов, которые установит Dragon Age: Inquisition
Ну не зря боялся. Только бояться надо было не инквизиции, это та еще хрень с пустым миром и зданеприводными напарниками получилась, а своего собственного детища=) 3 Ведьмак и задал новые стандарты и на его фоне Киберпанк на момент выхода вообще не смотрелся .
В Ведьмаке, конечно, было много багов, но их реально быстро поправили и они не были критическими, да и с оптимизацияей в Ведьмаке все хорошо было. А киберпанк пришлось больше года после релиза до ума доводить. А с оптимизацией там до сих пор все плохо.