CDPR сообщила, что игроки The Witcher 3: Wild Hunt сделали 12 миллиардов сохранений

В ознаменование десятой годовщины The Witcher 3: Wild Hunt команда CD Porjekt RED предлагает увлекательный взгляд на игровой процесс сообщества, подчеркивая одну очень специфическую привычку: сохранение.
В Complete Edition по всему миру было создано более 12 миллиардов сохранений, что является явным признаком того, насколько серьезно многие игроки восприняли принцип самосохранения и стратегической осторожности.
В среднем игра сохраняется около 346 раз за одно прохождение. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, и сообщество The Witcher 3 привержено «умному сохранению».
Будь то перед сложным боем с боссом, морально деликатным решением, чтобы насладиться тихими моментами или просто перед следующим раундом Гвинта — причины сохранения столь же разнообразны, как и сама игра. Эти цифры показывают не только, насколько интенсивно играли в Ведьмака 3, но и насколько глубоко игроки боролись с трудностями мира и собственными решениями.
Иногда на охоте лучше перестраховаться. Будь то достижение важной вехи в вашем приключении, инстинкт самосохранения, который включается сам по себе или преднамеренно, более 12 миллиардов сохранений, которые вы сделали в The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, доказывают, что вы приняли этот урок близко к сердцу. За прохождение вы видели, как ваш прогресс был записан примерно 346 раз.
Половину из них сделал наверное Я:)
346 сохранений у меня обычно только за одну миссию
А сталкер?😳 // Вячеслав Шевкунов
они что, следят за тем сколько раз я F5 перед каждым мобом жму? боже 😨 // Антон Бирюков
лучше бы занялись чем-то нормальным, а не считали сейвы игроков
Эт чем // Артём Савельев
Как они это вычисляли:
Сохранения синхронизируются в облаке, хотя недавно заставили удалять большую часть, так как ограничили место для них.
Ну а как они синхронизируют сохранения которые делают игроки на пиратской версии?
Так их и не считают, с ними было бы гораздо больше, тут только с купленных подсчет.
Ну в таком случае подсчеты неверны, так как пиратская версия это та самая игра, и ещё стоит учесть может даже среди купленных версий были те, кто отключил синхронизацию у себя. Поэтому это чистая рулетка всё равно.
Подсчёты верны, так как пираты не входят в официальную метрику данных по очевидным причинам. Или у пиратов голова настолько заела, что теперь хотят, чтобы с их теневым геймингом считались, как с полноценным?
Так некоторые и считаются - Denuvo ставят. Досчитались уже.
Тхе Витсхер три: Вилд Хунт // Сергей Бегленко
А где статистика по спаленным видеокартам?