CDPR сообщила, что игроки The Witcher 3: Wild Hunt сделали 12 миллиардов сохранений

В ознаменование десятой годовщины The Witcher 3: Wild Hunt команда CD Porjekt RED предлагает увлекательный взгляд на игровой процесс сообщества, подчеркивая одну очень специфическую привычку: сохранение.

В Complete Edition по всему миру было создано более 12 миллиардов сохранений, что является явным признаком того, насколько серьезно многие игроки восприняли принцип самосохранения и стратегической осторожности.

В среднем игра сохраняется около 346 раз за одно прохождение. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, и сообщество The Witcher 3 привержено «умному сохранению».

Будь то перед сложным боем с боссом, морально деликатным решением, чтобы насладиться тихими моментами или просто перед следующим раундом Гвинта — причины сохранения столь же разнообразны, как и сама игра. Эти цифры показывают не только, насколько интенсивно играли в Ведьмака 3, но и насколько глубоко игроки боролись с трудностями мира и собственными решениями.

Иногда на охоте лучше перестраховаться. Будь то достижение важной вехи в вашем приключении, инстинкт самосохранения, который включается сам по себе или преднамеренно, более 12 миллиардов сохранений, которые вы сделали в The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, доказывают, что вы приняли этот урок близко к сердцу. За прохождение вы видели, как ваш прогресс был записан примерно 346 раз.