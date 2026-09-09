CDPR внесла изменения в поведение Плотвы в ремастере Ведьмака 3 и Songs of the Past, но их можно будет отключить

В ремастере The Witcher 3 и дополнении Songs of the Past грядут перемены, и они коснутся в том числе вашей верной кобылы Плотвы. У этой могучей лошади определенно есть свой характер, и в новом обновлении и DLC Songs of the Past некоторые его аспекты были доработаны — впрочем, при желании все эти нововведения можно отключить.

В интервью изданию Fall Damage Каролина Кузя, дизайн-директор студии Fool's Theory (участвовавшей в создании Songs of the Past), ответила на вопрос о том, были ли исправлены ошибки, связанные с Плотвой.

Что касается Плотвы и ее чудачеств... зачем убирать то, что привносит в игру легкость? — рассуждает она.

Затем она переадресовывает вопрос своему коллеге Майлзу Тосту, ведущему дизайнеру уровней в CD Projekt Red, который поясняет:

Я не знаю ни о каких багах с Плотвой — по-моему, она идеальна. И все же одна из любопытных особенностей обновления-ремастера — это изменения в поведении Плотвы при движении; так что в этом плане кое-что может вас разочаровать.

Да, это немного сбивает с толку, ведь Плотва — поистине уникальная спутница, пусть она и вечно норовит застрять в дверном проеме, через который вам нужно пройти, или в других совершенно неподходящих местах, но именно за это игроки и полюбили её.

В CD Projekt Red учли это, добавив возможность переключаться между старой и новой моделями поведения.

Эту функцию можно отключить, — добавляет Тост. — Если вам больше по душе прежняя Плотва — та, к которой вы привыкли, — пожалуйста.