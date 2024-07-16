CDPR запустила большой конкурс по созданию модов для "Ведьмака 3"

CD Projekt RED объявила о запуске конкурса на лучшие модификации для «Ведьмака 3: Дикая охота». Он продлится до 14 октября 16:59 по московскому времени.

Конкурс поделили на две разные стадии:

В основном этапе пользователям предлагается создать новую цепочку заданий с 2-3 связанными квестами в «Ведьмаке 3» . Жюри будет оценивать оригинальность, фантазию и техническое мастерство. Модификацию можно разрабатывать как в одиночку, так и в команде до 5 человек.

. Жюри будет оценивать оригинальность, фантазию и техническое мастерство. Модификацию можно разрабатывать как в одиночку, так и в команде до 5 человек. Небольшие испытания, которые поделены на три этапа. В первой стадии под названием «Летнее настроение» энтузиастам необходимо создать летний образ для любого персонажа «Ведьмака 3». Работы принимаются до 30 июля. Остальные задания студия раскроет в течение нескольких недель.

Главным требованием для всех проектов стала их разработка в официальном редакторе модификаций REDkit, который бесплатно доступен всем владельцам базовой версии «Ведьмака 3» в Steam, GOG и Epic Games Store.

CD Projekt RED отметила, что при создании модов нельзя использовать NSFW-контент (для взрослых), искусственный интеллект, а также нарушать интеллектуальные права.

Жюри, которое состоит из сотрудников CD Projekt RED и Yigsoft, отберут лучшие модификации и составят шорт-лист участников. Победителей конкурса выберет сообщество в открытом голосовании.

Победители конкурса получат NVIDIA GeForce RTX 4080, клавиатуру, мышь и наушники от Razer, а также мерч «Ведьмака 3» — футболку, куртку и игральные карты. Участники, попавшие в шорт-лист жюри, также наградят подарками.

Ознакомиться со всеми правилами можно на официальном сайте «Ведьмака 3».