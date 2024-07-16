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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 28 279 оценок

CDPR запустила большой конкурс по созданию модов для "Ведьмака 3"

Simple Jack
Новости

CD Projekt RED объявила о запуске конкурса на лучшие модификации для «Ведьмака 3: Дикая охота». Он продлится до 14 октября 16:59 по московскому времени.

Конкурс поделили на две разные стадии:

  • В основном этапе пользователям предлагается создать новую цепочку заданий с 2-3 связанными квестами в «Ведьмаке 3». Жюри будет оценивать оригинальность, фантазию и техническое мастерство. Модификацию можно разрабатывать как в одиночку, так и в команде до 5 человек.
  • Небольшие испытания, которые поделены на три этапа. В первой стадии под названием «Летнее настроение» энтузиастам необходимо создать летний образ для любого персонажа «Ведьмака 3». Работы принимаются до 30 июля. Остальные задания студия раскроет в течение нескольких недель.

Главным требованием для всех проектов стала их разработка в официальном редакторе модификаций REDkit, который бесплатно доступен всем владельцам базовой версии «Ведьмака 3» в Steam, GOG и Epic Games Store.

CD Projekt RED отметила, что при создании модов нельзя использовать NSFW-контент (для взрослых), искусственный интеллект, а также нарушать интеллектуальные права.

Жюри, которое состоит из сотрудников CD Projekt RED и Yigsoft, отберут лучшие модификации и составят шорт-лист участников. Победителей конкурса выберет сообщество в открытом голосовании.

Победители конкурса получат NVIDIA GeForce RTX 4080, клавиатуру, мышь и наушники от Razer, а также мерч «Ведьмака 3» — футболку, куртку и игральные карты. Участники, попавшие в шорт-лист жюри, также наградят подарками.

Ознакомиться со всеми правилами можно на официальном сайте «Ведьмака 3».

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7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Talendor3
и игральные карты

для гвинта?)

-2
Трололололо XD
Победители конкурса получат NVIDIA GeForce RTX 4080, клавиатуру, мышь и наушники от Razer, а также мерч «Ведьмака 3» — футболку, куртку и игральные карты. Участники, попавшие в шорт-лист жюри, также наградят подарками.

Учитывая, что они теперь под сжв помоями, то в топах такие моды можно даже не ждать

Максимум такие

-3
0ncnjqybr

Честно, я бы тоже не стал за это награждать. Нахер ей татухи?

5