ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 934 оценки

CDPR знает о проблемах с производительностью HairWorks в The Witcher 3 Remastered и уже готовит исправления

monk70 monk70

CD Projekt RED предупредила игроков о нескольких технических проблемах в ПК-версии The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered.

Разработчики обнаружили неполадку, связанную с технологией NVIDIA HairWorks, которая может значительно снижать производительность игры. До выхода исправления разработчики рекомендует временно отключить эту настройку.

Кроме того, команда уже работает над проблемой с DLSS в версии Xbox Play Anywhere. Для неё готовится отдельный хотфикс, который разработчики рассчитывают выпустить «как можно скорее».

CD Projekt RED поблагодарила игроков за терпение и сообщила, что продолжает работу над устранением выявленных проблем.

49
58
Комментарии:  58
Ваш комментарий
OneMalthus

На 5090 нет проблем

34
Pojilaya kikimora

Сдпр поблагодарила гоев за шерсть и продолжила пинать хyи*

22
SatirDog

Лучше верните HBAO+, ваш GTAO не работает не хрена, цветовую гамму исправьте, а то как диснеевский мультик получился, да и вообще пер