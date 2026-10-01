CDPR знает о проблемах с производительностью HairWorks в The Witcher 3 Remastered и уже готовит исправления

CD Projekt RED предупредила игроков о нескольких технических проблемах в ПК-версии The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered.

Разработчики обнаружили неполадку, связанную с технологией NVIDIA HairWorks, которая может значительно снижать производительность игры. До выхода исправления разработчики рекомендует временно отключить эту настройку.

Кроме того, команда уже работает над проблемой с DLSS в версии Xbox Play Anywhere. Для неё готовится отдельный хотфикс, который разработчики рассчитывают выпустить «как можно скорее».

CD Projekt RED поблагодарила игроков за терпение и сообщила, что продолжает работу над устранением выявленных проблем.