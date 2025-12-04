Что спрятали разработчики: раскрыта вырезанная сцена с Эмгыром из "Ведьмака 3"

Фанаты «Ведьмака 3: Дикая Охота» обнаружили ещё один фрагмент, который так и не вошёл в финальную версию игры. Речь идёт о сцене из пролога, предшествующей эпизоду купания Геральта в Вызиме. По задумке разработчиков, игроки сначала должны были увидеть дворцовый сад, где император Эмгыр встречается с садовником и пытается срубить дерево — жест, символизирующий его абсолютную власть над завоёванными землями.

Любопытно, что топор, оставленный в стволе, все-таки появился в финальной игре: его можно заметить при прогулке по двору. Однако без контекста этот элемент выглядит случайной деталью окружения. Судя по обсуждениям поклонников, сцена могла усилить авторитарный образ Эмгыра и задать более напряжённый тон их дальнейшему разговору с Геральтом.

Это не единственная вырезанная идея. Изначально встреча ведьмака и императора должна была происходить на военном трибунале, но позже CD Projekt RED выбрала более спокойный формат.

Восстановленный эпизод стал частью крупной модификации Brothers In Arms – Ultimate Edition, которая объединяет исправления, дополняет сюжет деталями и собирает вырезанные элементы для тех, кто хочет увидеть «Ведьмака 3» таким, каким он мог быть изначально.