Corsair и CD Projekt RED к 10-летию The Witcher 3: Wild Hunt выпустят ограниченную серию клавиатуры, мыши и коврика

Компания Corsair, в партнерстве с CD Projekt RED, отмечает 10-летний юбилей игры The Witcher 3: Wild Hunt, выпустив серию эксклюзивных периферийных устройств.

В коллекцию Corsair x The Witcher 3: Wild Hunt 10th Anniversary Collection входят специальные версии беспроводной клавиатуры K65 Plus, беспроводной мыши M75 и коврика для мыши MM300 2XL.

Беспроводная механическая клавиатура K65 Plus с RGB-подсветкой на 75% выполнена в уникальном стиле, вдохновленном вселенной «Ведьмака». Она оснащена специальными клавишами с символами «Ведьмака», тематической клавишей Esc с логотипом игры и изображением медальона «Волк Геральта». Клавиатура обеспечивает надежную беспроводную связь, оснащена механическими переключателями MLX и имеет компактную и прочную конструкцию, подходящую для игровых систем.

Беспроводная игровая мышь M75 с RGB-подсветкой посвящена Эредину, королю Дикой Охоты, а противоизносный коврик для мыши MM300 2XL украшен картой астрала и символами из игры. Вместе эти периферийные устройства создают гармоничную эстетику для поклонников «Ведьмака 3».

Эта коллекция посвящена десятилетию значимости игры и в ограниченном количестве выйдет в продажу во всем мире 28 октября 2025 года.