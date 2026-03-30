The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 в сервисах PS Plus и Game Pass обеспечили рост прибыли CD Projekt RED

Gruz_ Gruz_

На фоне непрекращающихся дискуссий о возможном третьем дополнении к The Witcher 3: Wild Hunt, руководство CD Projekt отчитывается о достижении рекордных финансовых показателей в 2025 году. Ключевым фактором успеха стала интеграция флагманских проектов — приключений Геральта из Ривии и Cyberpunk 2077 — в библиотеки сервисов PlayStation Plus и Xbox Game Pass.

Представители CDPR официально подтвердили, что подписочные модели Microsoft и Sony стали фундаментом их долгосрочной стратегии развития. Со-генеральный директор компании Михал Новаковский в рамках отчета за минувший финансовый год отметил:

«Чистая рентабельность в 2025 году преодолела отметку в 60%. По объему чистой прибыли этот период стал вторым в истории компании, практически повторив успех 2020 года, ознаменованного релизом Cyberpunk 2077».

Согласно опубликованным данным, основной прирост прибыли обеспечили лицензионные отчисления (роялти) от платформодержателей за присутствие игр в каталогах PS Plus и Game Pass. Также стабильный доход продолжают приносить продажи приключений Геральта на Nintendo Switch.

Niт6iтЛиsт4n
Ключевым фактором успеха стала интеграция флагманских проектов

да кончено. вот настоящий двигатель их успеха

6
Lvinomord

Киберпанк уже 6 лет как вышел - вот же времечко летит......

5
ThoughtfulGerardo

редкит суки дайте редкит 2077 кб!должен жить!

1
Sickofitall

Фан арт какой-то, вот настоящий постер Киберпанка

1
Jeliya Jam

Пускай

