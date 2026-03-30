Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 в сервисах PS Plus и Game Pass обеспечили рост прибыли CD Projekt RED

На фоне непрекращающихся дискуссий о возможном третьем дополнении к The Witcher 3: Wild Hunt, руководство CD Projekt отчитывается о достижении рекордных финансовых показателей в 2025 году. Ключевым фактором успеха стала интеграция флагманских проектов — приключений Геральта из Ривии и Cyberpunk 2077 — в библиотеки сервисов PlayStation Plus и Xbox Game Pass.

Представители CDPR официально подтвердили, что подписочные модели Microsoft и Sony стали фундаментом их долгосрочной стратегии развития. Со-генеральный директор компании Михал Новаковский в рамках отчета за минувший финансовый год отметил:

«Чистая рентабельность в 2025 году преодолела отметку в 60%. По объему чистой прибыли этот период стал вторым в истории компании, практически повторив успех 2020 года, ознаменованного релизом Cyberpunk 2077».

Согласно опубликованным данным, основной прирост прибыли обеспечили лицензионные отчисления (роялти) от платформодержателей за присутствие игр в каталогах PS Plus и Game Pass. Также стабильный доход продолжают приносить продажи приключений Геральта на Nintendo Switch.