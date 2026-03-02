ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 177 оценок

"Да, оно действительно существует" - надежный инсайдер подтвердил слухи о новом дополнении для The Witcher 3: Wild Hunt

AceTheKing AceTheKing

Надежный инсайдер NateTheHate отреагировал на слухи, которые распространяются в сети в последние месяцы - о возможном возвращении CD Projekt RED к культовой The Witcher 3: Wild Hunt.

NateTheHate не поделился новыми подробностями дополнения, однако инсайдер подтвердил, что информация о разработке нового дополнения соответствует действительности:

Да, оно действительно существует.

Согласно предыдущим слухам, предстоящее DLC может быть анонсировано уже весной и должно стать связующим звеном между The Witcher 3: Wild Hunt и предстоящей The Witcher 4 про Цири.

16
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Newworld_DESTROYER

это будет зеррикания, огромная пустыня с вопросиками как на скеллиге, только будем нырять в песок😲😲

3
Alkatraz7N7

На лодке с колесами и парусом кататься по песчанным барханам😄

Агушка

Клево

1
RaptoR BTR
Aila_210

Звучит НАДЕЖНО

1
Egik81

Запасной вариант если будут задержки с 4 частью.

1
Jayne Cobb
Death to Spies

Надежный инсайдер, подтвердил, что 3 DLC не буде!))