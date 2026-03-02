"Да, оно действительно существует" - надежный инсайдер подтвердил слухи о новом дополнении для The Witcher 3: Wild Hunt

Надежный инсайдер NateTheHate отреагировал на слухи, которые распространяются в сети в последние месяцы - о возможном возвращении CD Projekt RED к культовой The Witcher 3: Wild Hunt.

NateTheHate не поделился новыми подробностями дополнения, однако инсайдер подтвердил, что информация о разработке нового дополнения соответствует действительности:

Да, оно действительно существует.

Согласно предыдущим слухам, предстоящее DLC может быть анонсировано уже весной и должно стать связующим звеном между The Witcher 3: Wild Hunt и предстоящей The Witcher 4 про Цири.