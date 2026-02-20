Даг Кокл назвал Шани лучшим романом в "Ведьмаке 3", поставив Йеннифэр на последнее место

Актер озвучки Геральта Даг Кокл назвал Шани лучшим романтическим выбором в «Ведьмаке 3», а также расставил остальных героинь по своему личному рейтингу.
В беседе с YouTube-блогером GoatedSynro голос Геральта из The Witcher 3: Wild Hunt признался, что предпочитает Шани всем остальным вариантам развития отношений. По его словам, именно она занимает первое место в его списке, тогда как Трисс — второе, а Йеннифэр — третье.
Кокл отметил, что Шани ему импонирует своей непосредственностью и реалистичным взглядом на Геральта. Хотя в самой игре ее линия не столь масштабна, как у других персонажей, актер назвал ее «веселой и живой».
Говоря о вечном споре фанатов между Трисс и Йеннифэр, Кокл признался, что в игровом контексте ему ближе Трисс. По его мнению, в сюжете она выглядит как «подруга с бонусами», с которой у Геральта больше легкости и юмора. Йеннифэр же он сравнил с «строгой матерью», подчеркнув более требовательный характер чародейки.
В то же время актер подчеркнул, что обе героини — сильные и харизматичные личности, и назвал их «потрясающими женщинами». Несмотря на личные предпочтения, он отметил, что выбор остается за игроками, а каждая линия отношений имеет свои достоинства.
Отличная игра с разнообразным выбором.
ясное дело, что из этих троих Шани самая нормальная-она людей лечит, она не эгоистка и не гомосячка, она не плетёт интриги и козни...
йен для каблуков
трисс как и все рыжие чисто на раз
шани вообще мимо кассы, как женщина нуль интереса вызывает
эта шкура из крови и вина максимально мерзкая, крыса и сама сцена с ней бред
настоящие мужчины выбирают портовых проституток и байбачиху со скеллиге
Жалко Дианы нет.
Йенифер для каблуков, Трисс форева
Как говориться - слова не мальчика, но мужа, с которыми полностью солидарен. В отличии от тех же архетипов и персонажей "Подземелий и Драконов", чародейки во вселенной Сапковского - весьма мерзкие создания (не все конечно, но по большей части), уделяющие большую часть времени политическим интригам и "магической пластике", а не чему-нибудь путному или непосредственному колдовству.
Даже в самой первой игре, где Трисс уже была хорошо "прописана и прорисована", Шани сразу вызвала неподдельный интерес, согласившись безвозмездно помочь Геральту с Саламандрами, закатив прикольную тусовку без понтов, с ценой вопроса в пяток друзей и бутылку вина, ещё и занимаясь общественно-полезными делами по ходу действа. Да, выглядит менее солидно - зато "настоящая" и добродушная, не лишённая собственного шарма.