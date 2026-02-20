Даг Кокл назвал Шани лучшим романом в "Ведьмаке 3", поставив Йеннифэр на последнее место

Актер озвучки Геральта Даг Кокл назвал Шани лучшим романтическим выбором в «Ведьмаке 3», а также расставил остальных героинь по своему личному рейтингу.

В беседе с YouTube-блогером GoatedSynro голос Геральта из The Witcher 3: Wild Hunt признался, что предпочитает Шани всем остальным вариантам развития отношений. По его словам, именно она занимает первое место в его списке, тогда как Трисс — второе, а Йеннифэр — третье.

Кокл отметил, что Шани ему импонирует своей непосредственностью и реалистичным взглядом на Геральта. Хотя в самой игре ее линия не столь масштабна, как у других персонажей, актер назвал ее «веселой и живой».

Говоря о вечном споре фанатов между Трисс и Йеннифэр, Кокл признался, что в игровом контексте ему ближе Трисс. По его мнению, в сюжете она выглядит как «подруга с бонусами», с которой у Геральта больше легкости и юмора. Йеннифэр же он сравнил с «строгой матерью», подчеркнув более требовательный характер чародейки.

В то же время актер подчеркнул, что обе героини — сильные и харизматичные личности, и назвал их «потрясающими женщинами». Несмотря на личные предпочтения, он отметил, что выбор остается за игроками, а каждая линия отношений имеет свои достоинства.