Даг Кокл рассказал, как чуть не потерял роль, и что готов озвучивать Геральта до старости, даже в "Ведьмаке 18"

Актер Даг Кокл, чей хриплый баритон стал неотъемлемой частью вселенной "Ведьмака" для англоязычной аудитории, дал откровенное интервью Polygon, в котором вспомнил драматичный эпизод между выходом первой и второй частей игры. Тогда он едва не лишился роли, которая сделала его знаменитым на весь мир.

После успеха The Witcher CD Projekt Red готовила сиквел и решила обновить актерский состав. В тот момент актер преподавал актерское мастерство в университете. Однажды он получил сообщение от друга-коллеги: "Я только что проходил прослушивание на роль Геральта для "Ведьмака 2". А я-то думал, что это твоя роль".

"Я решил, что им не понравилась моя работа", - вспоминает Кокл. - "Наверное, я сделал что-то ужасное. Или случайно плюнул кому-то в глаз. В общем, они искали нового Геральта".

Но вместо того чтобы сдаться, Кокл сам связался с Борисом Пугач-Мурашкевичем, сценаристом CDPR, и попросил рассмотреть его кандидатуру вновь. Ответ не заставил себя ждать - ему сказали, что его возвращения ждут.

The Witcher 2 вышла в 2011 году и имела успех. Но на этом CD Projekt Red не остановилась - впереди была The Witcher 3: Wild Hunt. Игра разошлась тиражом в 6 миллионов копий за шесть недель, получила массу наград и в итоге разошлась тиражом более 65 миллионов копий, войдя в десятку самых продаваемых игр в истории.

Сам Кокл, как и многие, был удивлен этим взрывом популярности. Осознание масштаба феномена пришло к нему примерно через шесть месяцев, когда студенты один за другим стали говорить: "Даг, это ведь ты Геральт, да?". А когда журналисты начали брать у него интервью и общаться на церемониях вроде BAFTA Games Awards в 2016 году, сомнений не осталось - The Witcher 3 стала чем-то грандиозным.

Кокл не прощается с ролью. В 2025 году он озвучил ведьмака в анимационном фильме Netflix "Ведьмак: Сирены глубин", его ждет дополнение "Баллады прошлого" для The Witcher 3 и The Witcher 4, где Геральт уступит место Цири. Но актер смотрит еще дальше.

Думаю, даже когда мне будет 90, если я буду способен играть Геральта, я буду на седьмом небе. Может, к тому времени выйдет "Ведьмак 18" - и это будет история о старом ведьмаке, который тренирует молодых. Я хочу, чтобы мой голос был голосом Геральта навсегда. Навсегда, навсегда, навсегда. Но это, наверное, эгоизм с моей стороны.