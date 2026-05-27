Директор The Witcher 3 прокомментировал отказ от Windows 10 - игра будет работать, но гарантий уже никто не даст

Как мы сообщали ранее, сегодня студия CD Projekt RED наконец-то прервала долгое молчание и официально анонсировала масштабное третье сюжетное дополнение «Баллады прошлого» для своего главного ролевого хита. Однако помимо приятных новостей о возвращении Геральта в 2027 году, геймеров поджидал неприятный технический сюрприз. В преддверии обновления игры разработчики заявили об изменении системных требований для старушки-RPG, вышедшей более десяти лет назад. Минимальной ОС для игры отныне значится только Windows 11 (64-бит).

Этот неожиданный поворот моментально вызвал возмущение среди огромной армии ПК-игроков, годами комфортно играющих в «Дикую Охоту» на народной Windows 10. Заметив недовольство, ситуация поспешил прояснить один из руководителей CD Projekt RED:

Мы слышим ваши вопросы касательно поддержки The Witcher 3: Wild Hunt на Windows 10 при наших новых минимальных требованиях. Позвольте прояснить: мы больше не будем тестировать наши игры на этой операционной системе в первую очередь из-за прекращения её официальной поддержки со стороны корпорации-создателя. Для нас принципиально важна безопасность игроков, а внутри самой студии мы уже полностью отказались от старой ОС

— подчеркнул разработчиков.

Второй причиной отказа называется погоня за современными технологиями — давний партнер студии Nvidia перестанет поставлять самые актуальные графические драйверы для устаревающей операционки, что может связывать разработчикам руки. Но разработчик успокоить геймеров, которые не хотят обновлять ОС: «это изменение не означает, что с новым апдейтом игра мгновенно перестанет запускаться на Windows 10. Это просто означает, что мы больше не включаем эту ОС в пайплайны наших технических проверок и не можем официально вам гарантировать работу игры»... Директор также напомнил про всегда открытую возможность (в лаунчерах GOG / Steam) принудительно «откатить» версию проекта до старых версий, вплоть до ветки Classic 1.32, если у кого-то сломается ПК-порт.

Несмотря на подробные и дружелюбные разъяснения от CDPR, такой переход от «десятки» выглядит откровенно спорно для старой, хоть и "пропатченной" до некст-гена, сингл-RPG игры, особенно учитывая минимальную технологическую разницу в архитектурах Win 10 и 11. Наибольшее же опасение сообщества на текущий момент кроется в возможном уничтожении сотен фанатских модификаций. Из-за внедрения новых структур SDK/скриптов под новые ОС, мододелам по всему миру придется снова проделать колоссальный объем бесплатной рутинной работы по адаптации сломавшихся механик к новой версии экшен-RPG.