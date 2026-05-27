Директор The Witcher 3 прокомментировал отказ от Windows 10 - игра будет работать, но гарантий уже никто не даст

Как мы сообщали ранее, сегодня студия CD Projekt RED наконец-то прервала долгое молчание и официально анонсировала масштабное третье сюжетное дополнение «Баллады прошлого» для своего главного ролевого хита. Однако помимо приятных новостей о возвращении Геральта в 2027 году, геймеров поджидал неприятный технический сюрприз. В преддверии обновления игры разработчики заявили об изменении системных требований для старушки-RPG, вышедшей более десяти лет назад. Минимальной ОС для игры отныне значится только Windows 11 (64-бит).
Этот неожиданный поворот моментально вызвал возмущение среди огромной армии ПК-игроков, годами комфортно играющих в «Дикую Охоту» на народной Windows 10. Заметив недовольство, ситуация поспешил прояснить один из руководителей CD Projekt RED:
Мы слышим ваши вопросы касательно поддержки The Witcher 3: Wild Hunt на Windows 10 при наших новых минимальных требованиях. Позвольте прояснить: мы больше не будем тестировать наши игры на этой операционной системе в первую очередь из-за прекращения её официальной поддержки со стороны корпорации-создателя. Для нас принципиально важна безопасность игроков, а внутри самой студии мы уже полностью отказались от старой ОС
— подчеркнул разработчиков.
Второй причиной отказа называется погоня за современными технологиями — давний партнер студии Nvidia перестанет поставлять самые актуальные графические драйверы для устаревающей операционки, что может связывать разработчикам руки. Но разработчик успокоить геймеров, которые не хотят обновлять ОС: «это изменение не означает, что с новым апдейтом игра мгновенно перестанет запускаться на Windows 10. Это просто означает, что мы больше не включаем эту ОС в пайплайны наших технических проверок и не можем официально вам гарантировать работу игры»... Директор также напомнил про всегда открытую возможность (в лаунчерах GOG / Steam) принудительно «откатить» версию проекта до старых версий, вплоть до ветки Classic 1.32, если у кого-то сломается ПК-порт.
Несмотря на подробные и дружелюбные разъяснения от CDPR, такой переход от «десятки» выглядит откровенно спорно для старой, хоть и "пропатченной" до некст-гена, сингл-RPG игры, особенно учитывая минимальную технологическую разницу в архитектурах Win 10 и 11. Наибольшее же опасение сообщества на текущий момент кроется в возможном уничтожении сотен фанатских модификаций. Из-за внедрения новых структур SDK/скриптов под новые ОС, мододелам по всему миру придется снова проделать колоссальный объем бесплатной рутинной работы по адаптации сломавшихся механик к новой версии экшен-RPG.
Ну что ж, я поиграю в это дополнение, может быть, но гарантий не дам :)
Потому что это устарелый виндовс. Устарелый виндовс нужно откатывать до самой первой версии, чтобы они поняли какие они идиоты.
"Позвольте прояснить: нам пох.й на ваши проблемы"
Винда 10 умерла. Хватит на нее дрочить. Смиритесь уже.
Хорошая, плохая, объективная реальность, это труп.
Одним объявлением радость фанатов внезапно сменилась гневом. Умеют же CDPR обсираться...
Где это видано, чтобы дополнение для игры 12-летней давности, могло не запуститься на Windows 10. Как будто они поменяли там что-то кардинально, но нет, движок остался тот же. Похоже, им просто лень и плевать на большинство игроков.