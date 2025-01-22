Дизайнер квестов The Witcher 3 рассказал, что чуть не лишился рассудка при создании битвы за Каэр Морхен

Павел Саско, заместитель директора сиквела Cyberpunk 2077 под кодовым названием Project Orion, рассказал о квесте в The Witcher 3, который едва не сломал его во время разработки.

Саско — давний разработчик CD Projekt Red и ведущий дизайнер квестов в The Witcher 3. Он не стесняется комментировать проекты, над которыми работал, поэтому рассказал об одной из самых популярных миссий в главном квесте The Witcher 3: битве при Каэр Морхене, которая происходит ближе к концу истории. Судя по всему, квест доставил Саско немало головной боли.

«Самый сложный квест, который я когда-либо проектировал и реализовывал», — сказал Саско в ответ фанату в х. «Особенно техническая часть надрала мне задницу, так много индивидуальных решений и ответвлений. Я терял рассудок и сон, пытаясь все это собрать воедино. Рад, что вам понравилось».