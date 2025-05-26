Для настоящих чемпионов по Гвинту: по "Ведьмаку" анонсированы ультраредкие игральные карты

Разработчики из CD Projekt RED продолжают с размахом отмечать десятилетие со дня выхода The Witcher 3: Wild Hunt. После серии ностальгических трансляций, где игроки услышали воспоминания от ключевых лиц проекта, студия представила новый предмет для фанатов вселенной. На этот раз — нечто по-настоящему уникальное. Особенно обрадуются те, кто не пропускает ни одной партии в Гвинт.

The Witcher Playing Cards: Platinum Edition — коллекционная колода карт, выпущенная ограниченным тиражом всего в 2000 экземпляров. Как обещают авторы, это не просто сувенир: каждая карта создана с вниманием к деталям, используя черную картонную основу премиум-класса и текстурированное льняное покрытие, как у лучших коллекционных наборов. Колода упакована в рельефную платиновую коробку с серебристым тиснением.

Дизайн вдохновлен легендарными героями «Ведьмака». Геральт из Ривии предстает в четырех образах: с мечом, верхом на Плотве, при применении Знаков и в классическом доспехе. Йеннифэр и Трисс занимают позиции королев, а Весемир, Эскель, Лето и Ламберт представлены в роли валетов. Цири обозначена как туз пик, Дикая Охота — туз треф, а Лютик и Плотва — оба Джокеры. Визуальная подача выполнена на высоком художественном уровне, что делает карты не просто игровым аксессуаром, а настоящим артефактом для фанатов континента.

Набор разработан в сотрудничестве с Dyenamik и, по словам создателей, задуман как многофункциональный: он подойдет как для карточных вечеров, так и для выставки. Однако главное — его лимитированность. После распродажи этих 2000 комплектов повторный выпуск не планируется.

Интересно, что в контексте юбилея CD Projekt также вспомнила о трудном пути, который прошла третья часть серии. В одном из интервью разработчики рассказали, что на старте немногие верили в успех проекта, несмотря на амбициозный слоган «Skyrim встречает Игру престолов».

И, наконец, стоит напомнить, что сейчас студия CD Projekt RED активно работает над четвертой частью «Ведьмака». По последним намёкам, новые детали по проекту могут появиться в ближайшее время.