Моддер Lolzzl выпустил версию мода "Kill 'Em All" от cypherxxx для некст-ген версии The Witcher 3. Этот мод позволяет убивать почти всех NPC в игре очень жестокими способами.
Если говорить более подробно, то этот мод позволяет атаковать NPC и лошадей с помощью мечей, бомб, арбалетов, знаков и даже других NPC. Это очень крутой мод, который может полностью изменить то, как вы играете в игру.
По словам моддера, вы также можете атаковать NPC, которые имеют решающее значение для сюжета, и полностью сломать игру. Так что имейте это в виду. Хорошая новость заключается в том, что вы можете перезагрузить сохранение и продолжить свой прогресс.
Желающие стать настоящим мясником из Блавикена могут скачать мод отсюда.
Для некст-ген версии The Witcher 3 вышел мод, позволяющий убивать большинство NPC©
Моддер Lolzzl выпустил версию мода "Kill 'Em All" от cypherxxx для некст-ген версии The Witcher 3. Этот мод позволяет убивать почти всех NPC в игре очень жестокими способами.
Ну в целом задумка интересная. Многие из тех, кого в игре нельзя убить, это заслужили. Вот только видео скучное.
Какой-то унылый мод. Просто магией шлёпает, а жертвы ложатся на землю.
Самое главное, охранников бессмертных
с хрена ли они бессмертные? я любую стражу могу завалить, без трейнеров на 1 хит и.т.д
они только выше тебя лвл-ОМ, при ударе по тебе вроде сразу дают стан(или микро стан, точно не помню), почти ваншотают(или сразу ваншотают, тут тоже точно не помню) и жирные по хп, но сами стражники(патрулирующие или обычные) убиваемые в ванильной(обычной версий со всеми ДЛС) игре(уверен что и в некст-ген версий тоже), и это при ласт сложности, автолевелинге и 100 уровне
если не веришь, могу через трансляцию в дискорде или стиме показать
Ну да, загрузиться эдак на сотню часов раньше и продолжить свой прогресс. Если комп и седалище останутся целыми, конечно))
01:43 - обитателям при этом пофиг на происходящее вокруг. Подумаешь, какой-то псих всех убил, не бросать же стирку
Моддеру бы психолога посетить, как собственно и пользователям этого мода...
Такой контент может нарушить баланс и эмоции игрока. Важно следить за тем, чтобы моды не испортили впечатление от игры.