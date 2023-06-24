Для некст-ген версии The Witcher 3 вышел мод, позволяющий убивать большинство NPC ©

Моддер Lolzzl выпустил версию мода "Kill 'Em All" от cypherxxx для некст-ген версии The Witcher 3. Этот мод позволяет убивать почти всех NPC в игре очень жестокими способами.



Если говорить более подробно, то этот мод позволяет атаковать NPC и лошадей с помощью мечей, бомб, арбалетов, знаков и даже других NPC. Это очень крутой мод, который может полностью изменить то, как вы играете в игру.



По словам моддера, вы также можете атаковать NPC, которые имеют решающее значение для сюжета, и полностью сломать игру. Так что имейте это в виду. Хорошая новость заключается в том, что вы можете перезагрузить сохранение и продолжить свой прогресс.



Желающие стать настоящим мясником из Блавикена могут скачать мод отсюда.