Для The Witcher 3 Next-Gen вышел фанатский мод размером с DLC "Let There Be Light"

Моддер Никита Бурхан выпустил новое фанатское дополнение размером с DLC для The Witcher 3 Next-Gen под названием «Let There Be Light».

Let There Be Light разрабатывается уже более трёх с половиной месяцев. Моддер потратил на него около 400 часов. В моде есть новый большой квест, который перенесёт вас в трактир «Семь котов» и ждёт новое приключение, произошедшее во время поисков Геральтом Цири, — ещё одно приключение, которое Геральт отказывался вспоминать.

Let There Be Light включает в себя пользовательских персонажей, врагов и даже полную озвучку. Поскольку Никита использовал REDkit для его создания, мод также включает в себя кастомные сцены с кастомными камерами, новый мир для исследования и новых монстров. У него даже есть несколько концовок.

Для выполнения задания требуется 30-й уровень игрока. Для игры вам понадобится версия The Witcher 3 для следующего поколения со всеми дополнениями. Другими словами, вам понадобятся дополнения «Кровь и вино» и «Каменные сердца». Мод не работает с Legacy-версией The Witcher 3.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.