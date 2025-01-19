Для The Witcher 3 Next-Gen вышел мод с боёвкой в стиле Sekiro

Вот что-то крутое для наших поклонников The Witcher 3. Моддер Priler выпустил новый мод для Next-Gen-версии The Witcher 3: Wild Hunt, который призван сделать ее системы парирования и контратаки более похожими на Sekiro от FromSoftware.

Если говорить более подробно, этот мод уменьшает окно контратаки с 0,4 до 0,3 секунд. Более того, он перестраивает работу парирования стрел. Таким образом, стрелы теперь можно парировать или отражать без навыка. Однако парирование стрел будут потреблять выносливость. Кроме того, мод устраняет ошибку, которая позволяла игрокам контратаковать во время уклонения.

Теперь контратаки всегда будут издавать звук блока. Это сообщит вам об успешных контратаках. Плюс, вы сможете парировать любые человеческие удары в ближнем бою, даже тяжелые атаки.

Короче говоря, этот мод сделает бои в игре немного сложнее. Так что, если вы хотите дополнительного испытания, вы можете скачать его по этой ссылке.