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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 27 789 оценок

Для The Witcher 3 вышла новая версия Better FX - она еще сильнее улучшает визуальное качество и правит баги игры

AceTheKing
Новости

Моддер CreatorGreg в 2018-м году выпустил довольно популярный мод Better FX для The Witcher 3:Wild Hunt, который улучшал качество визуальных эффектов в игре, приближая их к оригинальной E3 демонстрации, и добавлял кровь, которая оставалась на Геральте при убийстве врагов.

С выходом REDKit инструментария, CreatorGreg решил вернуться к моддингу игры и смог добавить то, что 6 лет назад ему не позволяло отсутствие хорошего инструментария. По словам моддера, он переработал мод с нуля и исправил некоторые проблемы, которые не мог исправить ранее. Новая версия мода Better FX совместима с Nextgen-версией игры, а так же содержит в себе ряд новшеств и исправлений:

  • Мод изменяет некоторые шейдеры (туман, облака, дым), чтобы они выглядели более реалистично и менее плоско;
  • Заменены некоторые эффекты дыма и облаков для определенных локаций, кат-сцен и квестов;
  • Увеличено количество частиц для определенных эффектов (дым, угли, дождь, снег...);
  • Улучшены шейдеры меха. Кроме того, меха NPC теперь шевелятся на ветру;
  • Геральт покрывается кровью (красной и зеленой), враги и предметы также покрываются брызгами крови;
  • Увеличена длительность эффекта покрытия кровью (примерно на одну минуту);
  • Исправлено зависание анимации кита в Скеллиге.

Вероятно новая версия Better FX лишь один из множества модов, которые мы получим в будущем благодаря инструментарию REDKit. Скачать этот мод можно совершенно бесплатно с нашего сайта.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
MyTenjou

Хоть бы картинки вставил для сравнения или видос

3
Да не важно

Српавнений нет. Вот то что с Nexusmods.

0
Кей Овальд

Круто.

-8