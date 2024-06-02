Для The Witcher 3 вышла новая версия Better FX - она еще сильнее улучшает визуальное качество и правит баги игры

Моддер CreatorGreg в 2018-м году выпустил довольно популярный мод Better FX для The Witcher 3:Wild Hunt, который улучшал качество визуальных эффектов в игре, приближая их к оригинальной E3 демонстрации, и добавлял кровь, которая оставалась на Геральте при убийстве врагов.
С выходом REDKit инструментария, CreatorGreg решил вернуться к моддингу игры и смог добавить то, что 6 лет назад ему не позволяло отсутствие хорошего инструментария. По словам моддера, он переработал мод с нуля и исправил некоторые проблемы, которые не мог исправить ранее. Новая версия мода Better FX совместима с Nextgen-версией игры, а так же содержит в себе ряд новшеств и исправлений:
- Мод изменяет некоторые шейдеры (туман, облака, дым), чтобы они выглядели более реалистично и менее плоско;
- Заменены некоторые эффекты дыма и облаков для определенных локаций, кат-сцен и квестов;
- Увеличено количество частиц для определенных эффектов (дым, угли, дождь, снег...);
- Улучшены шейдеры меха. Кроме того, меха NPC теперь шевелятся на ветру;
- Геральт покрывается кровью (красной и зеленой), враги и предметы также покрываются брызгами крови;
- Увеличена длительность эффекта покрытия кровью (примерно на одну минуту);
- Исправлено зависание анимации кита в Скеллиге.
Вероятно новая версия Better FX лишь один из множества модов, которые мы получим в будущем благодаря инструментарию REDKit. Скачать этот мод можно совершенно бесплатно с нашего сайта.
Хоть бы картинки вставил для сравнения или видос
Српавнений нет. Вот то что с Nexusmods.
Круто.