Для The Witcher 3 вышла первая глава фанатского расширения, основанного на оригинальной книге "Последнее желание"

Один моддер в настоящее время работает над фанатским расширением для The Witcher 3, которое будет основано на оригинальной книге "Последнее желание", и поделился альфа-версией этого расширения.
The Last Wish будет полностью озвученным воссозданием оригинальной книги Анджея Сапковского. В альфа-версии игры представлена глава "Меньшее зло". Это позволит вам получить представление о том, к чему стремится проект.
Как отметил моддер, The Last Wish будет задуман как приключенческий экшен, дополняющий оригинальное произведение. Так что ожидайте, что он будет действительно верен книге.
Скачать первую главу можно бесплатно прямо с нашего сайта.
Кто додумался до этой системы оценок? Натурально дрессура и издевательство.
Да уж, я того же мнения.
Очень даже неплохо.
Давайте, парни.
Затем создайте нормальный финал для МЕ 3.
Моддинг ведьмака 3: пуньк среньк мы сделали глобальный сюжетный мод спустя 10 лет выхода игры.
Моддинг сталкера: мы сделали мод на мод, который был аддоном к глобальному моду, которая была приквелом к другому моду, на основе которого сделана серия модификаций про друга гг из другой глобальной модификации.
Ты же в курсе, что качество модов зависит не только от мастерства и трудолюбия моддеров, но и от возможностей движка, его способности к модифицированию и видоизменению?
Конечно он не в курсе, у него серое вещество отлетело на татуин
Без Всеволода "Всея России" Кузнецова не торт
И правда. просто отыгрывание персонажа. Без кривляний и театральных придыханий. прямо совсем не то....
гвинт будет?
Надеюсь на кости.
Интересно будет попробовать. но немного попозже.
Да и на какую версию ставить надо?
Странно, что у него с лицом? Ему каких то новых анимаций что ли добавили?
Срисовали с Харламова.
Типа длс? А как с локализацией справляются? // Alex Goschko
cpивитянин прётся по пустому миру->болтовня, болтовня->прётся по пустому миру->болтовня, болтовня -//-. Это уже прорыв или ещё нет?