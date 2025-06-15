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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 33 022 оценки

Для The Witcher 3 вышла первая глава фанатского расширения, основанного на оригинальной книге "Последнее желание"

Procy_on Procy_on

Один моддер в настоящее время работает над фанатским расширением для The Witcher 3, которое будет основано на оригинальной книге "Последнее желание", и поделился альфа-версией этого расширения.

The Witcher 3 "Последнее желание - сюжетное расширение на основе книги"

The Last Wish будет полностью озвученным воссозданием оригинальной книги Анджея Сапковского. В альфа-версии игры представлена глава "Меньшее зло". Это позволит вам получить представление о том, к чему стремится проект.

Как отметил моддер, The Last Wish будет задуман как приключенческий экшен, дополняющий оригинальное произведение. Так что ожидайте, что он будет действительно верен книге.

Скачать первую главу можно бесплатно прямо с нашего сайта.

40
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
People Canfly

Кто додумался до этой системы оценок? Натурально дрессура и издевательство.

9
sa1958

Да уж, я того же мнения.

2
Deathdoor

Очень даже неплохо.

7
Ивасик

Давайте, парни.

Затем создайте нормальный финал для МЕ 3.

7
Real Slim Shady

Моддинг ведьмака 3: пуньк среньк мы сделали глобальный сюжетный мод спустя 10 лет выхода игры.

Моддинг сталкера: мы сделали мод на мод, который был аддоном к глобальному моду, которая была приквелом к другому моду, на основе которого сделана серия модификаций про друга гг из другой глобальной модификации.

5
Otavek

Ты же в курсе, что качество модов зависит не только от мастерства и трудолюбия моддеров, но и от возможностей движка, его способности к модифицированию и видоизменению?

MixedTidus Otavek

Конечно он не в курсе, у него серое вещество отлетело на татуин

HellowRainbow

Без Всеволода "Всея России" Кузнецова не торт

4
muxamor2011

И правда. просто отыгрывание персонажа. Без кривляний и театральных придыханий. прямо совсем не то....

ЧГК

гвинт будет?

2
Рикочико

Надеюсь на кости.

2
sa1958

Интересно будет попробовать. но немного попозже.

Да и на какую версию ставить надо?

2
WarCraf4er

Странно, что у него с лицом? Ему каких то новых анимаций что ли добавили?

2
Pogosso_

Срисовали с Харламова.

Пользователь ВКонтакте

Типа длс? А как с локализацией справляются? // Alex Goschko

2
Гомер11
будет задуман как приключенческий экшен

cpивитянин прётся по пустому миру->болтовня, болтовня->прётся по пустому миру->болтовня, болтовня -//-. Это уже прорыв или ещё нет?