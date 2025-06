Для The Witcher 3 вышла первая глава фанатского расширения, основанного на оригинальной книге "Последнее желание"

Один моддер в настоящее время работает над фанатским расширением для The Witcher 3, которое будет основано на оригинальной книге "Последнее желание", и поделился альфа-версией этого расширения.

The Last Wish будет полностью озвученным воссозданием оригинальной книги Анджея Сапковского. В альфа-версии игры представлена глава "Меньшее зло". Это позволит вам получить представление о том, к чему стремится проект.

Как отметил моддер, The Last Wish будет задуман как приключенческий экшен, дополняющий оригинальное произведение. Так что ожидайте, что он будет действительно верен книге.

Скачать первую главу можно бесплатно прямо с нашего сайта.