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Bloober Team анонсировала полное издание Cronos: The New Dawn - The Final Countdown Edition с дополнением и саундтреком
Для Space Marine 2 вышло обновление Decimation с новым PvP-режимом и переработкой Авангарда
Анонсирована пиксельная головоломка судоку Dungoku
GitHub удалила пост об AnyPS5 после критики за двойные стандарты на фоне претензий Take-Two к проектам по GTA 6
Mundfish представила второй тизер Atomic Heart: The CUBE - в кубе можно найти союзников
Facepunch отложила платную кастомизацию персонажей в Rust из-за опасений за единообразие внешности
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Сотрудники Rockstar Games проголосовали против признания профсоюза - компания выступила с заявлением
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Call of Duty: Modern Warfare 4. Кино длиной в 7 лет и финал ребута подсерии
Что ждёт гостей Comic Con Игромир 2026 - от GTA VI и "Войны Миров: Сибирь" до звёзд кино и киберспорта
Sony хотела выпустить дюжину игр-сервисов: что осталось от грандиозных планов PlayStation?
Самые горячие и красивые девушки в GTA 6 - наперекор повесточке
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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