The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 21 900 оценок

Для The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition вышло обновление 4.03 с разнообразными улучшениями и исправлениями

©
butcher69
Новости

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition вышла под конец прошлого года на консолях и ПК, но все еще страдает от разнообразных проблем с производительностью и специфических багов. Разработчики из CD Projekt RED посвятили свежее обновление исправлению ошибок в заданиях и игровом процессе.

The Witcher 3 уже доступна на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch по всему миру.

Под спойлером вы найдете самые важные моменты обновления. Патч содержит и другие небольшие исправления.

Спойлер

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПК

  • Исправлена ошибка, из-за которой тени от растений с трассировкой лучей появлялись внезапно при приближении или смене угла обзора.
  • Исправлена ошибка, из-за которой после многократного отключения и включения отражений и теней с трассировкой лучей на краях объектов иногда появлялись чёрные тени.
  • Исправлена ошибка, из-за которой версия игры для DirectX 11 иногда вылетала при запуске или при загрузке сохранения на некоторых видеокартах AMD.
  • Добавлена поддержка Intel Xe Super Sampling. Эта технология повышает быстродействие игры и качество изображения с помощью машинного обучения.
  • Исправлены некоторые ошибки освещения для отражений в экранном пространстве, которые возникали при отключении глобального освещения с трассировкой лучей.
  • Улучшено быстродействие глобального освещения с трассировкой лучей и отражений с трассировкой лучей.
  • На экране больше не появляются фиолетовые брызги, когда Плотва скачет через лужи.

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ КОНСОЛЕЙ

  • Теперь во всплывающем окне межплатформенного сохранения отображается учётная запись, в которую вы вошли.
  • Исправлена ошибка в режиме быстродействия на PlayStation 5, из-за которой в окне инвентаря на Геральте появлялись тёмные полосы или тени.
  • Исправлена ошибка на консолях нового поколения, из-за которой при автосохранении возникали задержки кадра или кратковременные зависания.
  • Улучшено быстродействие на консолях нового поколения при использовании ведьмачьего чутья в Боклере и Новиграде.

ИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИКИ (доступны только на ПК и консолях нового поколения)

  • Исправлена ошибка, из-за которой при включённой трассировке лучей в определённую погоду на земле и стенах появлялась сетка из световых бликов.
  • При включённой трассировке лучей цвет паутины больше не меняется во время движения камеры.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые текстуры персонажей во время видеороликов выглядели не до конца отрисованными.
  • В задании «Сквозь время и пространство» исправлена ошибка, из-за которой туман в ядовитой долине был не белым, а розовым.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАДАНИЙ И ИГРОВОГО ПРОЦЕССА (доступны только на ПК и консолях нового поколения)

  • Добавлена модификация Next Gen Script Fixes («Исправления скриптов в версии нового поколения») от Sergeanur.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАДАНИЙ И ИГРОВОГО ПРОЦЕССА (доступны на всех платформах)

  • Теперь фоновая музыка из задания «В тени Вечного Огня» прекращается после его выполнения. Если вы уже столкнулись с этой ошибкой, попробуйте снова зайти в Новиград или каналы Оксенфурта, чтобы музыка отключилась.
  • Добавлена возможность автоматически наносить масла в бою.
  • Геральт больше не может есть и пить под водой ничего, кроме эликсиров и отваров. // Мы согласны, что под водой ещё можно умудриться выпить жидкость, откупорив флакон, но жевать жареное мясо или пить пиво из кружки — это уже за гранью возможного.
Обновления
21
17
Последние посты по игре The Witcher 3: Wild Hunt
Крупное обновление для The Witcher 3: Wild Hunt должно появиться сегодня
Крупное обновление для The Witcher 3: Wild Hunt должно появиться сегодня
Мыльная графика
Мыльная графика
Фанаты The Witcher 3 сняли видео в реальной жизни, имитируя геймплей из игры
Фанаты The Witcher 3 сняли видео в реальной жизни, имитируя геймплей из игры
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Gualtieri

Как обычно исправили какую-то х***ю ,а оптимизацию видимо намеренно оставляют дерьмовой

13
slader 21

"Ну ничего страшного, у вас есть dlss, fsr, xess". Их ответ всем нам

5
cumon

Чтобы минималки были как у крутых челов

0
slader 21 cumon

И мыла, больше мыла.

1
Denis Kyokushin

1.32 недавно прошёл, и никаких проблем

0
GlamDodgeX

Понеслась!

6
janerossi

вода по трубам .

1
Лунамария

Чуда не произойдёт. Оставьте надежду.

1
Sprintin

ну и как оно? )

кто то что то заметил?

1
janerossi

зеленый стим родной, я уже открыл и жду халявы

-8
Юркец

скоро, на всех сайтах страны)

-3
DeadRemix

За 8 лет уже можно было бы и купить в стиме рублей за 200)

7
Stas776 DeadRemix

Вроде за 300 ГОТИ версию продавали не раз. А уж за лиры вообще рублей за 150-200 было

4
SomeMark Stas776

Я рублей за 150 купил GOTY, только в лирах брал.

1
Лунамария SomeMark

Вроде игра даже продавалась по акции и на каких-то там праздниках за 50 рублей.

1