Для The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition вышло обновление 4.03 с разнообразными улучшениями и исправлениями

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition вышла под конец прошлого года на консолях и ПК, но все еще страдает от разнообразных проблем с производительностью и специфических багов. Разработчики из CD Projekt RED посвятили свежее обновление исправлению ошибок в заданиях и игровом процессе.
The Witcher 3 уже доступна на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch по всему миру.
Под спойлером вы найдете самые важные моменты обновления. Патч содержит и другие небольшие исправления.
ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПК
- Исправлена ошибка, из-за которой тени от растений с трассировкой лучей появлялись внезапно при приближении или смене угла обзора.
- Исправлена ошибка, из-за которой после многократного отключения и включения отражений и теней с трассировкой лучей на краях объектов иногда появлялись чёрные тени.
- Исправлена ошибка, из-за которой версия игры для DirectX 11 иногда вылетала при запуске или при загрузке сохранения на некоторых видеокартах AMD.
- Добавлена поддержка Intel Xe Super Sampling. Эта технология повышает быстродействие игры и качество изображения с помощью машинного обучения.
- Исправлены некоторые ошибки освещения для отражений в экранном пространстве, которые возникали при отключении глобального освещения с трассировкой лучей.
- Улучшено быстродействие глобального освещения с трассировкой лучей и отражений с трассировкой лучей.
- На экране больше не появляются фиолетовые брызги, когда Плотва скачет через лужи.
ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ КОНСОЛЕЙ
- Теперь во всплывающем окне межплатформенного сохранения отображается учётная запись, в которую вы вошли.
- Исправлена ошибка в режиме быстродействия на PlayStation 5, из-за которой в окне инвентаря на Геральте появлялись тёмные полосы или тени.
- Исправлена ошибка на консолях нового поколения, из-за которой при автосохранении возникали задержки кадра или кратковременные зависания.
- Улучшено быстродействие на консолях нового поколения при использовании ведьмачьего чутья в Боклере и Новиграде.
ИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИКИ (доступны только на ПК и консолях нового поколения)
- Исправлена ошибка, из-за которой при включённой трассировке лучей в определённую погоду на земле и стенах появлялась сетка из световых бликов.
- При включённой трассировке лучей цвет паутины больше не меняется во время движения камеры.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые текстуры персонажей во время видеороликов выглядели не до конца отрисованными.
- В задании «Сквозь время и пространство» исправлена ошибка, из-за которой туман в ядовитой долине был не белым, а розовым.
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАДАНИЙ И ИГРОВОГО ПРОЦЕССА (доступны только на ПК и консолях нового поколения)
- Добавлена модификация Next Gen Script Fixes («Исправления скриптов в версии нового поколения») от Sergeanur.
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАДАНИЙ И ИГРОВОГО ПРОЦЕССА (доступны на всех платформах)
- Теперь фоновая музыка из задания «В тени Вечного Огня» прекращается после его выполнения. Если вы уже столкнулись с этой ошибкой, попробуйте снова зайти в Новиград или каналы Оксенфурта, чтобы музыка отключилась.
- Добавлена возможность автоматически наносить масла в бою.
- Геральт больше не может есть и пить под водой ничего, кроме эликсиров и отваров. // Мы согласны, что под водой ещё можно умудриться выпить жидкость, откупорив флакон, но жевать жареное мясо или пить пиво из кружки — это уже за гранью возможного.
Как обычно исправили какую-то х***ю ,а оптимизацию видимо намеренно оставляют дерьмовой
"Ну ничего страшного, у вас есть dlss, fsr, xess". Их ответ всем нам
Чтобы минималки были как у крутых челов
И мыла, больше мыла.
1.32 недавно прошёл, и никаких проблем
Понеслась!
вода по трубам .
Чуда не произойдёт. Оставьте надежду.
ну и как оно? )
кто то что то заметил?
зеленый стим родной, я уже открыл и жду халявы
скоро, на всех сайтах страны)
За 8 лет уже можно было бы и купить в стиме рублей за 200)
Вроде за 300 ГОТИ версию продавали не раз. А уж за лиры вообще рублей за 150-200 было
Я рублей за 150 купил GOTY, только в лирах брал.
Вроде игра даже продавалась по акции и на каких-то там праздниках за 50 рублей.