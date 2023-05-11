Для The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition вышло обновление 4.03 с разнообразными улучшениями и исправлениями ©

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition вышла под конец прошлого года на консолях и ПК, но все еще страдает от разнообразных проблем с производительностью и специфических багов. Разработчики из CD Projekt RED посвятили свежее обновление исправлению ошибок в заданиях и игровом процессе.

The Witcher 3 уже доступна на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch по всему миру.

Под спойлером вы найдете самые важные моменты обновления. Патч содержит и другие небольшие исправления.

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