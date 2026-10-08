Для The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered вышел новый патч; версию для Switch 2 ждут значительные улучшения

Студия CD Projekt RED выпустила очередное бесплатное обновление для The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered. Польские разработчики продолжают совершенствовать эту экшен-RPG на платформах PS5, Xbox Series и ПК.

Патч 5.01 устраняет ряд проблем, касающихся игрового процесса, пользовательского интерфейса и визуальной составляющей. В частности, в настройки были добавлены опции для регулировки глубины резкости, световых лучей и эффекта бликов (lens flare). Обновление также включает оптимизацию производительности (особенно для базовой модели PS5) и общие улучшения графики.

Отдельное внимание в будущем обновлении будет уделено версии для Nintendo Switch 2. Цель разработчиков — добиться большего соответствия между всеми версиями игры за счёт улучшения таких аспектов, как чёткость и детализация изображения.