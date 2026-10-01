Для The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered вышел патч на PS5, Xbox Series X|S и PC-версию Xbox Play Anywhere

CD Projekt RED выпустила обновление для The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered на PlayStation 5, Xbox Series X|S и в версии для PC через Xbox Play Anywhere. В патче исправлена ошибка, из-за которой DLSS был недоступен в версии Xbox Play Anywhere на PC.

Также внесены различные улучшения освещения, включая исправление слишком тёмных интерьеров, и другие правки для соответствия PC-версии. Помимо этого, студия изучает проблемы, о которых игроки сообщают через портал технической поддержки, и благодарит за подробные отчёты.

Разработчики также готовят хотфикс для PC, который должен решить проблему с сохранением игры. CD Projekt RED поблагодарила игроков за терпение и заверила, что продолжит работу над качеством The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered.