Для The Witcher 3: Wild Hunt вышел мод, который добавляет в игру новую сложную систему рендеринга дождя

Мод True Rain для некстген-версии The Witcher 3: Wild Hunt получил крупное обновление, в котором создатель модификации представил новую сложную систему рендеринга дождя в игре.
Ключевые особенности модификации:
- Каждая капля дождя теперь рассчитывается индивидуально и работает как линза, преломляющая и отражающая свет в реальном времени.
- Устранены характерные для оригинала графические артефакты, такие как белая дымка и полосы во время ливня.
- Мод обеспечивает более реалистичное освещение благодаря правильному рассеиванию света и искажению объектов за водяными потоками.
В последнем обновлении мода была проведена оптимизация, улучшено слияние эффектов дождя вблизи и вдали от камеры, а также повышена плотность и качество отображения частиц. Мод работает только на DirectX 12 и может приводить к некоторому снижению производительности по сравнению со стандартным дождем.
Чёт больше на метеоритный дождь похоже, чем на просто дождь.
убийство фпс как в современных ААА играх ради ничего, за такое из индустрии выгонять должны
ради графона эта раз. а также тоу в завимости от движка это мало стоит производительности по идее.
Blitzfx для олдгена(который не был портирован на некстген) передает привет и остается лучшим графическим модом для этой игры
Хмммм... Нахрена?
Во ещё один.
Самый топ мод это GHOST и то на некстген я его не нашел.
Дождя и в Ведьмаке 1 хватало и юез модов))
Если кто хочет новых впечатлений рекомендую поиграть Ведьмака с модом для игры от 1 лица.