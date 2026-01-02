ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 890 оценок

Для The Witcher 3: Wild Hunt вышел мод, который добавляет в игру новую сложную систему рендеринга дождя

AceTheKing AceTheKing

Мод True Rain для некстген-версии The Witcher 3: Wild Hunt получил крупное обновление, в котором создатель модификации представил новую сложную систему рендеринга дождя в игре.

The Witcher 3 "True Rain - новый рендер дождя"

Ключевые особенности модификации:

  • Каждая капля дождя теперь рассчитывается индивидуально и работает как линза, преломляющая и отражающая свет в реальном времени.
  • Устранены характерные для оригинала графические артефакты, такие как белая дымка и полосы во время ливня.
  • Мод обеспечивает более реалистичное освещение благодаря правильному рассеиванию света и искажению объектов за водяными потоками.

В последнем обновлении мода была проведена оптимизация, улучшено слияние эффектов дождя вблизи и вдали от камеры, а также повышена плотность и качество отображения частиц. Мод работает только на DirectX 12 и может приводить к некоторому снижению производительности по сравнению со стандартным дождем.

27
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
wianewa

Чёт больше на метеоритный дождь похоже, чем на просто дождь.

7
rei_nyasha
Каждая капля дождя теперь рассчитывается индивидуально и работает как линза, преломляющая и отражающая свет в реальном времени.

убийство фпс как в современных ААА играх ради ничего, за такое из индустрии выгонять должны

5
MunchkiN 616

ради графона эта раз. а также тоу в завимости от движка это мало стоит производительности по идее.

Боярынъ

Blitzfx для олдгена(который не был портирован на некстген) передает привет и остается лучшим графическим модом для этой игры

4
Неизвестный примарх

Хмммм... Нахрена?

1
sa1958

Во ещё один.

VADIMIRIUS

Самый топ мод это GHOST и то на некстген я его не нашел.

bohdan2015

Дождя и в Ведьмаке 1 хватало и юез модов))

WHisKY Del

Если кто хочет новых впечатлений рекомендую поиграть Ведьмака с модом для игры от 1 лица.