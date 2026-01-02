Для The Witcher 3: Wild Hunt вышел мод, который добавляет в игру новую сложную систему рендеринга дождя

Мод True Rain для некстген-версии The Witcher 3: Wild Hunt получил крупное обновление, в котором создатель модификации представил новую сложную систему рендеринга дождя в игре.

Ключевые особенности модификации:

Каждая капля дождя теперь рассчитывается индивидуально и работает как линза, преломляющая и отражающая свет в реальном времени.

Устранены характерные для оригинала графические артефакты, такие как белая дымка и полосы во время ливня.

Мод обеспечивает более реалистичное освещение благодаря правильному рассеиванию света и искажению объектов за водяными потоками.

В последнем обновлении мода была проведена оптимизация, улучшено слияние эффектов дождя вблизи и вдали от камеры, а также повышена плотность и качество отображения частиц. Мод работает только на DirectX 12 и может приводить к некоторому снижению производительности по сравнению со стандартным дождем.