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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 28 116 оценок

Для The Witcher 3: Wild Hunt вышел мод, который восстанавливает вырезанные регаты

AceTheKing
Новости

Как стало известно, моддер MerseyRockoff с помощью инструментария REDkit смог восстановить регаты (гонки на лодках) для The Witcher 3: Wild Hunt, которые планировались в игре, но по какой-то причине были вырезаны разработчиками из CD Projekt Red.

Моддер создал модификацию Boat Races на основе оригинальных скриптов, которые были найдены в файлах игры. По словам MerseyRockoff, персонажи, диалоги и записи в журнале были созданы самими разработчиками - он лишь восстановил их и сделал доступными в игре.

На данный момент модификация восстанавливает 4 регаты:

  • Регата Новиграда - старт от доски объявлений в гавани Новиграда;
  • Регата Оксенфурта - старт от доски объявлений в Оксенфурте;
  • Регата в районе Каер Трольде - старт от доски объявлений в деревне Каер Трольде;
  • Гонка затонувших судов - старт от доски объявлений в Гольмштейне, сама гонка проходит в районе Фарер.

Для участия в регатах необходимо найти объявление на доске с объявлениями, либо можно отправиться сразу в место начала гонки (если знать где состоится гонка).

Скачать модификацию можно на нашем сайте.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Rorschach93

ого, игра то ещё круче на самом деле

0
Пользователь ВКонтакте

Дейз даже вышел из раннего доступа и по чуть-чуть восстанавливает старый контент из-за переноса движка, да еще новоечет добавляют, а тарков делает маленькая инди студия, в которую люди не несут денег... Слыш! Купи издание за 11к!!! // Сергей Иванов

0
Talendor3

О, вот такие моды однозначно мастхэв!

0
saksnboom

так у лодок скорость же одинаковая будет. или там чегото кастомизировать можно?

-1
SoRaS3

Придется брать на абордаж. )

0