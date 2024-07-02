Для The Witcher 3: Wild Hunt вышел мод, который восстанавливает вырезанные регаты

Как стало известно, моддер MerseyRockoff с помощью инструментария REDkit смог восстановить регаты (гонки на лодках) для The Witcher 3: Wild Hunt, которые планировались в игре, но по какой-то причине были вырезаны разработчиками из CD Projekt Red.
Моддер создал модификацию Boat Races на основе оригинальных скриптов, которые были найдены в файлах игры. По словам MerseyRockoff, персонажи, диалоги и записи в журнале были созданы самими разработчиками - он лишь восстановил их и сделал доступными в игре.
На данный момент модификация восстанавливает 4 регаты:
- Регата Новиграда - старт от доски объявлений в гавани Новиграда;
- Регата Оксенфурта - старт от доски объявлений в Оксенфурте;
- Регата в районе Каер Трольде - старт от доски объявлений в деревне Каер Трольде;
- Гонка затонувших судов - старт от доски объявлений в Гольмштейне, сама гонка проходит в районе Фарер.
Для участия в регатах необходимо найти объявление на доске с объявлениями, либо можно отправиться сразу в место начала гонки (если знать где состоится гонка).
Скачать модификацию можно на нашем сайте.
ого, игра то ещё круче на самом деле
Дейз даже вышел из раннего доступа и по чуть-чуть восстанавливает старый контент из-за переноса движка, да еще новоечет добавляют, а тарков делает маленькая инди студия, в которую люди не несут денег... Слыш! Купи издание за 11к!!! // Сергей Иванов
О, вот такие моды однозначно мастхэв!
так у лодок скорость же одинаковая будет. или там чегото кастомизировать можно?
Придется брать на абордаж. )