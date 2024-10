Для The Witcher 3: Wild Hunt вышла новая сюжетная модификация "Кровавый зверь"

Как стало известно, один из моддеров с помощью инструментария REDKit создал новую сюжетную модификацию "Beast of the Blood" (Кровавый зверь) для The Witcher 3: Wild Hunt.

Описание мода гласит:

Что такое зло и как отличить чудовище от зверя? Многие философы размышляли над этими вопросами. Однако в мире Ведьмака чудовище часто лишено когтей или меха, вместо этого оно носит опрятную одежду и улыбается. На протяжении всей своей жизни Геральт из Ривии сталкивался со зверями среди людей и, наоборот, с чудовищами с чувствительным сердцем и душой...



На этот раз, проходя через небольшую деревню под названием Линденвейл, ведьмак заметил необычную, но большую и устрашающую статую медведя. Это пробудило его любопытство, поскольку раньше он видел такую ​​преданность медведям лишь на островах Скеллиге или в северных пределах Ковира. Ведьмак и не подозревал, за какую нить он потянул, когда просто решил расспросить о статуе или тотеме...

Мод добавляет новые задания, вариативные диалоги и даже новые локации для игры.

Скачать мод можно с нашего сайта: