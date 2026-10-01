Для трассировки пути в "Ведьмаке 3" лучше иметь 12-16 ГБ VRAM - 8 ГБ могут вызвать сбои и проблемы с загрузкой графики

Обновлённая версия «Ведьмак 3: Дикая Охота» оказалась весьма требовательной к объёму видеопамяти при использовании трассировки пути. По результатам тестов PC Games Hardware, для игры с Path Tracing вплоть до разрешения 2560 × 1440 разумным ориентиром являются 12 ГБ VRAM, тогда как для более высоких разрешений и использования генерации кадров желательно уже 16 ГБ. При этом издание подчёркивает, что речь идёт о рекомендациях с определённым запасом, а не о жёстких минимальных требованиях.

Видеокарты с 8 ГБ памяти не становятся автоматически непригодными для игры. При подходящем разрешении и снижении отдельных параметров такого объёма всё ещё может хватать, однако во время тестирования PCGH при нехватке VRAM после загрузки сохранений иногда наблюдала неполностью отображавшуюся графику, а в отдельных случаях игра завершала работу с ошибкой. Особенно заметными ограничения становятся при включённой трассировке пути, которая значительно увеличивает нагрузку как на видеопамять, так и на сам графический процессор.

При этом PCGH отдельно предупреждает, что увеличение объёма VRAM само по себе не решает проблему производительности. При Path Tracing ограничением во многих случаях раньше становится вычислительная мощность GPU. Даже тесты GeForce проводились с DLSS Performance, а для достижения примерно 60 кадров в секунду в Full HD издание называет как минимум GeForce RTX 4070 Ti или RTX 5070. Таким образом, наличие 12 или 16 ГБ видеопамяти ещё не гарантирует комфортную работу максимальных настроек трассировки пути.

CD Projekt RED официально добавила в обновлённую версию «Ведьмака 3» трассировку пути, NVIDIA DLSS 4.5 с реконструкцией лучей, AMD FSR 4 с генерацией кадров и Anti-Lag 2, а также Intel XeSS 2.0 с генерацией кадров и режимом Low Latency. Разработчики отдельно предупредили, что после появления новых графических возможностей системные требования игры были пересмотрены.