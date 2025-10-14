Для "Ведьмака 3" вышло масштабное фанатское DLC - Wild Monster Hunt

Геймеры займутся тем, чем должны заниматься все убийцы чудовищ: и это не «Гвинт»
Энтузиаст под ником Aeltoth выпустил масштабную модификацию Wild Monster Hunt для экшена «Ведьмак 3: Дикая Охота». Геймеров ждут новая локация, личная база и уникальные механики.
Автор мода решил, что RPG от CD Projekt RED не хватает отыгрыша за того самого убийцу чудовищ. В Wild Monster Hunt Геральт займется истреблением опасных монстров. В распоряжении геймера целый лагерь в духе Корво Бьянко. Новая локация также сравнима по масштабам с Туссентом из дополнения «Кровь и вино».
Выслеживайте чудовищ, получайте награду за охоту, создавайте новое снаряжение и инструменты на специальном верстаке, который доступен только в Wild Monster Hunt. А если погони за вивернами или лешими наскучат, то всегда можно вернуться к основной игре. Wild Monster Hunt совместима с оригинальным «Ведьмаком 3».
Единственный минус модификации — отсутствие перевода на русский язык.
А чего какашки ставим? М? Вам что, платить за это нужно?
Ещеб оно платное было🤣
Так а что поменялось? Люди всё равно недовольны, даже если бесплатно.
Присоединяйтесь !
Самые худшие монстры которых я встречал в Ведьмак-3 - религиозные фанатики типа радовида и ордена. Будь я на месте Геральта, я бы на них бесплатно охотился
Самые худшие монстры которых я встречал - это разрабы третьей части. Так бездарно слить половину сюжета второго Ведьмака и превратить осатавшихся персонажей в обрыганов - за такое я бы на них бесплатно охотился
Вот это я понимаю подгон, а не как Проджекты на юбилей смогли только арт состряпать.