ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 403 оценки

Для "Ведьмака 3" вышло масштабное фанатское DLC - Wild Monster Hunt

Simple Jack Simple Jack

Геймеры займутся тем, чем должны заниматься все убийцы чудовищ: и это не «Гвинт»

The Witcher 3 "Фанатское дополнение с новыми механими Wild Monster Hunt"

Энтузиаст под ником Aeltoth выпустил масштабную модификацию Wild Monster Hunt для экшена «Ведьмак 3: Дикая Охота». Геймеров ждут новая локация, личная база и уникальные механики.

+ ещё 1 картинка

Автор мода решил, что RPG от CD Projekt RED не хватает отыгрыша за того самого убийцу чудовищ. В Wild Monster Hunt Геральт займется истреблением опасных монстров. В распоряжении геймера целый лагерь в духе Корво Бьянко. Новая локация также сравнима по масштабам с Туссентом из дополнения «Кровь и вино».

Выслеживайте чудовищ, получайте награду за охоту, создавайте новое снаряжение и инструменты на специальном верстаке, который доступен только в Wild Monster Hunt. А если погони за вивернами или лешими наскучат, то всегда можно вернуться к основной игре. Wild Monster Hunt совместима с оригинальным «Ведьмаком 3».

Единственный минус модификации — отсутствие перевода на русский язык.

Источник  
15
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Everect

А чего какашки ставим? М? Вам что, платить за это нужно?

6
-zotik-

Ещеб оно платное было🤣

2
Everect -zotik-

Так а что поменялось? Люди всё равно недовольны, даже если бесплатно.

2
Ивасик

Присоединяйтесь !

-
-
3
AndralStormborn

Самые худшие монстры которых я встречал в Ведьмак-3 - религиозные фанатики типа радовида и ордена. Будь я на месте Геральта, я бы на них бесплатно охотился

2
HellowRainbow

Самые худшие монстры которых я встречал - это разрабы третьей части. Так бездарно слить половину сюжета второго Ведьмака и превратить осатавшихся персонажей в обрыганов - за такое я бы на них бесплатно охотился

1
saa0891
В распоряжении геймера целый лагерь в духе Корво Бьянко. Новая локация также сравнима по масштабам с Туссентом из дополнения «Кровь и вино».

Вот это я понимаю подгон, а не как Проджекты на юбилей смогли только арт состряпать.

1