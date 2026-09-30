До 30% больше FPS в The Witcher 3 Remastered - моддеры оптимизировали трассировку пути

The Witcher 3 Remastered серьёзно нагружает современные видеокарты при использовании Path Tracing, однако бесплатный мод уже позволяет заметно повысить производительность почти без ухудшения изображения.

Модификация Path Tracing and Ray Tracing Optimization от Hourlines оптимизирует трассировку лучей и Path Tracing. Главное изменение касается количества отражений света: наиболее заметный прирост достигается в помещениях, где Path Tracing работает тяжелее всего.

На GeForce RTX 5070 при разрешении 1440p и DLSS Quality автор получил около 10% дополнительной производительности с Path Tracing на открытых пространствах и примерно 30% в помещениях. При обычной трассировке лучей прирост составляет около 5–8%.

Компромиссы сравнительно невелики. Самые тёмные участки помещений становятся примерно на 10% темнее, поскольку туда попадает меньше отражённого света. Освещённые зоны, свечи и окна выглядят практически без изменений, а на открытых пространствах разницы в яркости автор не заметил. При Ray Tracing глобальное освещение немного медленнее реагирует на изменения света.

Трассируемые тени мод не оптимизирует: соответствующие изменения дали лишь около 1% производительности.

Для пользователей DLSS 5 также упоминаются дополнительные настройки от Nesumi и мод Light Rewrite, позволяющие скорректировать освещение свечей при Path Tracing.