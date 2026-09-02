Дополнение "Баллады прошлого" к The Witcher 3 добавили в списки желаний 900 тыс пользователей

CD Projekt RED подвела итоги Gamescom этого года и первой презентации «Баллад прошлого», грядущего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt. Согласно представленным данным, интерес к возвращению в приключения Геральта был очень высок с самого начала.

За первые 12 часов трейлер «Баллад прошлого» посмотрели более 3 миллионов раз. Всего за один день дополнение попало в списки желаний полумиллиона игроков. Интерес не уменьшился в последующие дни. В настоящее время «Баллады прошлого» в списках желаний у более 900 000 игроков.

Статистика рекламных материалов дополнения также впечатляет. С момента выхода Opening Night Live три основных материала, выпущенных CD Projekt Red, в общей сложности набрали 26 миллионов просмотров.