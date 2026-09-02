Дополнение "Баллады прошлого" к The Witcher 3 добавили в списки желаний 900 тыс пользователей

CD Projekt RED подвела итоги Gamescom этого года и первой презентации «Баллад прошлого», грядущего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt. Согласно представленным данным, интерес к возвращению в приключения Геральта был очень высок с самого начала.
За первые 12 часов трейлер «Баллад прошлого» посмотрели более 3 миллионов раз. Всего за один день дополнение попало в списки желаний полумиллиона игроков. Интерес не уменьшился в последующие дни. В настоящее время «Баллады прошлого» в списках желаний у более 900 000 игроков.
Статистика рекламных материалов дополнения также впечатляет. С момента выхода Opening Night Live три основных материала, выпущенных CD Projekt Red, в общей сложности набрали 26 миллионов просмотров.
Тоже добавил.
Много же фанатов непереваренного кала.
Че то мало как то, потому что овучки русской нету, если бы сделали озвучку, было бы лямов пять в желаемом.😉