Дополнение Songs of the Past для "Ведьмака 3" создаётся, потому что остались ещё нерассказанные истории

Студия Fool’s Theory заявила, что начала работу над дополнением Songs of the Past для игры «Ведьмак 3», поскольку остались ещё истории, которые стоит рассказать, даже спустя более десяти лет после выхода оригинальной игры. В интервью изданию VideoGamesChronicle креативный директор студии Каролина Кузя-Рокош рассказала, что дополнение будет посвящено отношениям между Геральтом и Лютиком.

Основную идею нам предложила студия CD Projekt RED. Это была отличная возможность рассказать что-то новое об уже знакомых персонажах и показать их с другой стороны. Поймите, это прежде всего полноценное дополнение с глубоким сюжетом, но в нем также присутствует лучший друг Геральта, которому самому предстоит столкнуться с важными событиями в жизни, верно?



Мы всегда хотели рассказать больше о людях, важных для Геральта. Так что мы не стремились поставить окончательную точку в какой-либо истории; скорее, мы верим, что о Геральте можно рассказать ещё очень многое.

Павел Саско из CD Projekt RED добавил, что основной сюжет «Ведьмака 3» и двух предыдущих дополнений в значительной степени строился вокруг отношений Геральта и Цири. Из-за этого другие персонажи, такие как Лютик, зачастую оставались на втором плане.

Но, как уже отметила Каролина, в истории Геральта и его отношениях есть нечто большее. Есть его друг — Лютик, есть их взаимоотношения и та дружба, которая их связывает. В базовой игре и предыдущих дополнениях у нас не было достаточно возможностей, чтобы раскрыть эту тему». Интересно, что Каролина работала над одним из заданий, связанных с Лютиком в The Witcher 3, а я — над другим, поскольку мы оба были дизайнерами квестов.

Продолжая разговор о Лютике, Саско отметил, что это один из немногих персонажей, способных пробиться сквозь суровую, подобную доспехам внешнюю оболочку Геральта и разглядеть скрытое за ней сердце. По его словам, именно это сыграло ключевую роль в крепкой дружбе между ними.

Именно он заставляет Геральта говорить о том, о чем тот обычно молчит. Порой он выступает голосом разума, а иногда — источником юмора. Но для нас было важно показать глубину этого персонажа и их дружбу. И это был тот аспект, который нам так и не удалось в полной мере раскрыть в оригинальной The Witcher 3 и дополнениях к ней.

Любопытно, что геймдиректор Якуб Рокош ранее рассказывал: квест «Баллады прошлого» (Songs of the Past) изначально планировалось включить в базовую версию The Witcher 3: Wild Hunt. Однако в итоге от этой идеи отказались, так как реализация задуманного казалась невозможной из-за слишком большого масштаба.

Мы обсуждали внедрение этой цепочки заданий ещё во время разработки оригинальной The Witcher 3. В то время это было невозможно осуществить из-за ряда технических ограничений и сложностей.



Нам нужно было, чтобы всё сложилось воедино; в процессе работы над ремастером мы смогли решить эти проблемы и задачи, благодаря чему нам удалось реализовать механику оружия, которая ощущается совершенно естественно и плавно.

Выход Songs of the Past для The Witcher 3 запланирован на 2027 год; дополнение будет доступно на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.