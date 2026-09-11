Дополнение Songs of the Past не состоялось бы без ремастера The Witcher 3

Якуб Рокош, геймдиректор студии Fool's Theory, раскрыл интересные закулисные подробности разработки грядущего дополнения Songs of the Past к культовой RPG от CD Projekt RED – The Witcher 3: Wild Hunt. Релиз проекта запланирован на 2027 год для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch 2.

Представитель дочерней студии CD Projekt RED подчеркнул, что работа его команды над новым дополнением к фэнтезийной саге о Геральте из Ривии тесно переплетена с усилиями CDPR по созданию ремастера The Witcher 3 и внедрению многочисленных улучшений графики и игрового процесса.

В связи с этим Рокош поясняет:

Мы начали разработку Songs of the Past, потому что сложились все необходимые условия и звезды сошлись удачным образом. Наша работа над DLC должна была идти параллельно с созданием ремастера The Witcher 3 силами CD Projekt, поскольку без всех этих технических и геймплейных обновлений Songs of the Past просто не удалось бы реализовать.



Так что да, нам пришлось дождаться завершения работ над ремастером, чтобы наше творческое и повествовательное видение, а также концепция игрового процесса Songs of the Past могли идеально сочетаться с новой версией The Witcher 3.