Дополнение "Ведьмак 3: Баллады прошлого" покажет, что Лютик - не просто придурок и шут

На Gamescom 2026 разработчики из Fool's Theory и CD Projekt Red раскрыли первые подробности о финальном дополнении для "Ведьмака 3" - "Баллады прошлого". Релиз намечен на 2027 год, и, как обещают создатели, эта история поставит жирную точку в приключениях Геральта из Ривии, прежде чем эстафету примет Цири в четвертой части.

Однако главным героем дополнения станет не Белый Волк, а его давний друг - поэт и бард Лютик. Действие развернется в его родном регионе Леттен, куда Геральт отправится по личной просьбе лучшего друга. По словам креативного директора Fool's Theory Каролины Кузя-Рошек в интервью PCGamesN, именно дружба заставит ведьмака покинуть уютную пенсию: "Что может заставить тебя выбраться из комфортной жизни? Когда об этом просит лучший друг".

Долгое время Лютик воспринимался игроками и даже коллегами как легкомысленный шут. Озвучивающий Геральта Даг Кокл, когда его попросили описать барда тремя словами, не сдержался: "Тот еще придурок". Разработчики признаются, что хотят сохранить эту черту характера, но при этом показать Лютика с неожиданной стороны.

Он все тот же человек, но мы хотим немного развенчать этот образ. Он может быть серьезным, его могут задевать вещи, он может чувствовать ответственность.

В центре сюжета - исследование дружбы двух взрослых мужчин, которые, будучи полными противоположностями, дополняют друг друга. Это не только веселые моменты, но и умение говорить друг другу горькую правду и доверять в самые трудные минуты.

Кроме Лютика, важную роль сыграет его кузина Лилла - знатная дама, которая, несмотря на богатство, жаждет раскрыть мрачные тайны родного Леттена. Ее отношения с Геральтом, судя по демонстрации, будут полны напряжения, но детали разработчики обещают раскрыть уже в самой игре. Сама Кузя-Рошек резюмирует:

Баллады прошлого - это история о том, как одинокий человек находит утешение в друзьях и близких. Даже в мире, полном чудовищ, персонажи сталкиваются с теми же проблемами, что и мы. И главное - чтобы игроки сделали эту историю своей собственной.